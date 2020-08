Kruľ bude pravou rukou Šatana. Pokúsi sa zefektívniť fungovanie SZĽH

Kruľ zhodnotil aj svoje prvé kroky

Pulkert chce slovenský hokej posunúť vpred

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Peter Kruľ Ivan Pulkert prijali ponuku prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana s nadšením a ambíciou posúvať vpred slovenský hokej. Kruľ bude zastávať novú pozíciu výkonného riaditeľa a druhý obsadí uvoľnený post generálneho sekretára SZĽH.Zavedením postu výkonného riaditeľa sa prezident SZĽH Miroslav Šatan zaoberal už dlhší čas. "Za posledný rok sa nakopilo veľa agendy, ktorá nám ukázala, že je potrebné mať na zväze niekoho, kto bude zjednocovať a koordinovať všetky oddelenia vrátane našich dcérskych spoločností. Vybrali sme si Petra Kruľa, ktorý má bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Bude mojou pravou rukou. Za úlohu má zefektívniť naše fungovanie,“ uviedol Miroslav Šatan na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave, cituje ho web SZĽH.Peter Kruľ má za sebou štúdium diplomacie na univerzite v Banskej Bystrici aj v Kolíne nad Rýnom, neskôr študoval aj verejnú politiku na Harvarde v Spojených štátoch amerických. Pracoval vo finančnom sektore so zameraním predovšetkým na oblasť zdravotníctva a tiež v oblasti strategického poradenstva, kde sa venoval projektom zameraným na stratégiu, financie a transformácie firiem."Mojou kľúčovou úlohou bude koordinovať a zefektívňovať procesy, komunikáciu, plánovanie a v konečnom dôsledku aj rozhodovanie v rámci zväzových oddelení,“ uviedol Peter Kruľ.A na margo svojich prvých krokov v SZĽH doplnil: "V prvom rade som sa chcel stretnúť s každým na zväze, spoznať sa, nadviazať kontakt. Keď som sa prechádzal po chodbách, zistil som, že veľa ľudí pracujúcich v slovenskom hokeji sú srdciari a milujú hokej. V najbližšom čase plánujem získať všetky potrebné informácie o aktivitách, financovaní a procesoch. Chcem zefektívniť fungovanie do tej miery, aby ľudia vedeli, čo robíme a prečo to robíme. Zároveň chcem, aby bol náš spôsob práce natoľko efektívny, že nebude vytvárať prekážky tomu, čo chceme dosiahnuť v slovenskom hokeji.“Pozícia generálneho sekretára SZĽH bola voľná od začiatku júla po tom, ako sa Miroslav Valíček po štyroch rokoch rozhodol odstúpiť z funkcie."Po Mirovom konci nastalo menšie vákuum, ktoré bolo treba zaplniť. Usilovne sme pracovali na jeho náhrade. Spoločne s Petrom Kruľom sme mali vo výberovom procese niekoľko silných kandidátov, z ktorých sme si vybrali Ivana Pulkerta. Jeho úlohou bude riešiť operatívu SZĽH, ktorej je neúrekom a tiež zastrešovať regionálnych manažérov a komunikáciu s klubmi, ktorú by sme radi zlepšili,“ doplnil prezident SZĽH.Ivan Pulkert vyrastal v hokejovej kabíne do juniorských čias. Neskôr zamieril do zahraničia, kde sa venoval práci v oblasti logistiky a obchodu."Ďakujem za príležitosť, ktorú som dostal a verím, že našou spoločnou víziou posunieme slovenský hokej vpred. Nechcem byť človek, ktorý sedí na zväze, ale chodí po kluboch, zisťuje a spoznáva. Chcem zozbierať čo najviac dát a informácií, aby sme vedeli robiť správne kroky,“ uviedol Ivan Pulkert pre hockeyslovakia.sk.