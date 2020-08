Atalanta mala semifinále Ligy majstrov na dosah, ale PSG v závere senzačne otočil výsledok (video)

Skvelá prihrávka Mbappého

V prvom góle mal prsty Neymar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Dlho to v prvom štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov v portugalskom Lisabone vyzeralo na senzáciu. Nováčik v tejto fáze prestížnej súťaže Atalanta Bergamo viedol od 27. min zásluhou výstavného kúsku ľavačkou Chorváta Maria Pašaliča.Lenže v nadstavenom čase druhého polčasu hráči Paríža Saint-Germain predviedli niečo, čomu sa v športovom slangu zvykne vravieť rýchla smrť. V rozpätí troch minút dvakrát gólovo udreli a vybojovali si prvé semifinále v LM po 25 rokoch."Som realista a v 88. min som uvažoval o tom, že v tomto zápase nebudeme úspešní. Nerozmýšľal som však nad tým, že vôbec nestrelíme gól. Svojim asistentom som vravel, že ak raz skórujeme. môžeme aj zvíťaziť. Po zápase a našej obrovskej snahe môžem povedať, že tento postup je absolútne zaslúžený," zhodnotil tréner PSG Thomas Tuchel Víťazný gól si pripísal po skvelej prihrávke Kyliana Mbappého Kamerunčan Eric Maxim Choupo-Moting. Obaja zasiahli do zápasu až v priebehu druhého polčasu po hodine hry. Večer plný frustrácie sa pre hráčov parížskeho veľkoklubu razom zmenil na euforické opojenie."Nikdy som si nepripúšťal, že po tomto zápase pôjdeme domov. Nikto to už teraz nedostane z mojej hlavy. Chcem ísť až do finále. Sme rodina aj partia, ktorej sa súperi boja. Sme nastavení tak, že je nemožné nás zdolať," vravel po zápase Brazílčan Neymar Najdrahší futbalista na svete mal prsty v prvom góle svojho tímu, ktorý v 90. min strelil jeho krajan Marquinhos. Práve Neymar mu posunul loptu z krídelnej pozície. "Tentoraz to neboli len jeho technické parády. On najmä tvrdo pracoval pre mužstvo," povedal o Neymarovi Choupo-Moting.PSG v tomto roku oslavuje 50 rokov od svojho založenia. A už len dva kroky ho delia od najväčšieho úspechu. Dosiaľ ním bol na medzinárodnej scéne triumf v Pohári víťazov pohárov v ročníku 1995/1996.Súper PSG v semifinále vzíde z dvojice vo štvrtkovom štvrťfinále RB Lipsko - Atlético Madrid. "Bolo to náročné, lebo nám chýbal zápasový rytmus. Cítil som však zo svojho tímu odhodlanie, entuziazmus a snahu. Ak v tom vytrváme, môžeme ešte niečo dosiahnuť," poznamenal Tuchel.