Krúpa si zavolá Mikulca na koberček, dôvodom je migračná vlna a neriešenie situácie na našich hraniciach

Migračná vlna zo Sýrie

Mikulcovo zlyhanie

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Česko zavedie od štvrtka (29. septembra) dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Poslanec Národnej rady SR (NR SR) za stranu Sloboda a solidarita (SaS) a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa preto zvolá na štvrtok (29. septembra) mimoriadne zasadnutie výboru.Liberáli sú presvedčení, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) musí vysvetliť nielen dôvody, pre ktoré budú tieto kontroly na hraniciach obnovené, ale zároveň aj situáciu s aktuálnou migračnou vlnou smerujúcou zo Sýrie do Nemecka. V tlačovej správe o tom informuje hovorca SaS Ondrej Šprlák „Ministra vnútra sa budeme pýtať, čo viedlo k zavedeniu kontrol na našich hraniciach s Českom. Evidentne situáciu s migračnou vlnou podcenil alebo nedostatočne rokoval s jeho českým aj maďarským kolegom,“ povedal Krúpa.Migranti na Slovensko prichádzajú z Maďarska, a podľa Krúpu by sa mali úplne logicky zaviesť kontroly aj na našich hraniciach, keďže situácia absolútne nie je zvládnutá.V aktuálnej situácii podľa Krúpu možno obnovenie kontrol na hraniciach považovať za zlyhanie šéfa rezortu vnútra. Dôvodom môže byť aj totálne poddimenzovaný personálny stav na Úrade hraničnej a cudzineckej polície, za čo tiež nesie zodpovednosť minister Mikulec.