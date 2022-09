V kauze nahrávok Gorila sa naďalej vedie trestné stíhanie, medzi obvinenými bol aj Haščák

Podnikateľa Jaroslava Haščáka polícia zadržala v decembri 2020. Obvinili ho za to, že podľa polície pred 15 rokmi kúpil nahrávku Gorily od niekdajšieho príslušníka SIS



Podnikateľa Jaroslava Haščáka polícia zadržala v decembri 2020. Obvinili ho za to, že podľa polície pred 15 rokmi kúpil nahrávku Gorily od niekdajšieho príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša . V januári 2021 Najvyšší súd SR prepustil Haščáka z väzby. Generálna prokuratúra SR 31. augusta minulého roka zrušila obvinenia voči Haščákovi, Arpášovi i jeho manželke Dane Arpášovej.

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - V kauze týkajúcej sa údajného obchodovania s nahrávkami vytvorenými v rámci akcie Gorila sa naďalej vedie trestné stíhanie. V stanovisku to uvádza Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). V predmetnej veci bol obvinený medzi inými aj podnikateľ Jaroslav Haščák , jeho obvinenie však bolo zrušené generálnym prokurátorom. Ministerstvo spravodlivosti sa mu neskôr ospravedlnilo za obvinenie a väzobné stíhanie.„Prokurátor ÚŠP Ondrej Repa pri výkone prokurátorského dozoru nijako nepochybil, a to ani pri podaní návrhu na vzatie do väzby J. H., ani pri zamietnutí sťažnosti obvineného proti uzneseniu o vznesení obvinenia," uvádza prokuratúra. Skutočnosť, že dôkaznú situáciu vyhodnotil odlišne Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o väzbe a generálny prokurátor v konaní podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, je podľa ÚŠP prejavom iného právneho názoru, ktorý je v inštančnom postupe pomerne bežnou vecou.