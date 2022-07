Krúpa tvrdí, že má zmysel ďalej rokovať o Matovičovom odchode a pripúšťa viacero scenárov

Jediná možná alternatíva

Motiváciou neboli peniaze

31.7.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa , ktorý v tomto týždni oznámil prestup z poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) do klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) , tvrdí, že má zmysel ďalej rokovať o odchode Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády. Pripúšťa viacero scenárov vývoja vrátane menšinovej vlády. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.Poslanec NR SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč viackrát zopakoval, že jedinou možnou alternatívou sú predčasné parlamentné voľby. Dodal, že pre stranu Smer-SD je to jediná prípustná možnosť. Takáč tiež obvinil Krúpu, že mal ambíciu stať sa ministrom obrany či vnútra. Krúpa to popiera.Poslanec Krúpa odmietol, že by bol jeho prestup z poslaneckého klubu hnutia OĽaNO do klubu strany SaS motivovaný peniazmi.„Som jediným poslancom s previerkou na prísne tajné," povedal. Ak má niekto nejaké podozrenie, môže sa podľa Krúpu pozrieť na jeho bankové účty.