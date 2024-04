Krúpova novela zákona o protifašistickom odboji je podľa Slovenského protifašistického hnutia cestou do slepej uličky

Reakcia na súčasné vedenie SZPB

Zneužívanie historických zásluh

17.4.2024 (SITA.sk) - Slovenské protifašistické hnutie (SPH) nazvalo novelu zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov cestou do slepej uličky.Predkladateľom zmien je poslanec Juraj Krúpa SaS ), ktorý chce takto určiť politické a ideologické pole, na ktorom sa môže Slovenský zväz protifašistických bojovníkov SZPB ) nachádzať a zároveň stanoviť hranice, ktoré nesmie v rámci svojich názorov prekročiť.„Každá ideológia aj svetonázor si interpretujú historické udalosti podľa vlastných hodnôt. Každý občan v demokratickej spoločnosti má právo na vlastný názor. Aj antifašizmus mal mnoho podôb a motivácií a má ich aj dnes. Určovať zákonom, ktorá je tá správna a ktorá nie, je cestou do slepej uličky. Zákon nemôže nahradiť spoločenskú diskusiu, vzdelávanie, historický výskum a osvetu," uviedol predseda SPH Stanislav Mičev Podľa slov svojho predsedu vzniklo SPH práve ako reakcia a odmietnutie politicky a ideologicky chybných krokov súčasného vedenia SZPB.Vedenie SPH je toho názoru, že myslenie a presvedčenie sa nedá určovať zákonom a ani nesmie. Čo by sme podľa Mičeva skutočne potrebovali, je zrušenie monopolu SZPB reprezentovať protifašistické hnutie na Slovensku.„Nový zákon by mal zaviazať štát k podpore protifašistických podujatí, akcií, programov a vzdelávania na báze plurality: aby sa o podporu štátu mohli uchádzať rôzne projekty s protifašistickým zameraním. Monopol jednej organizácie (SZPB) je anachronizmom a nezodpovedá potrebám dnešného protifašistického zápasu," tvrdí SPH a informovalo, že takúto legislatívnu iniciatívu pripraví v prospech „modernej protifašistickej politiky na Slovensku".Mičev ako tragédiu vníma to, že terajšie vedenie zväzu zneužíva historické zásluhy Červenej armády pri oslobodení Československa spod nacistickej nadvlády na obhajobu imperiálnych ambícií ruského prezidenta Vladimíra Putina „Vojenská agresia proti Ukrajine je neprijateľným a do očí bijúcim pošliapaním odkazu protifašistického odboja. Treba ju rázne odsúdiť a nie ospravedlňovať odkazmi na zásluhy Sovietskeho zväzu," povedal Mičev a dodal, že spájanie dnešného vedenia SZPB s extrémnou pravicou a profašistickými politickými hnutiami je neprijateľné.