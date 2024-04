Európski investori na Slovensku vnímajú útlm ekonomickej situácie, neočakávajú pritom žiadne zlepšenie

Napätá situácia na trhu práce

Pokles optimizmu

Hrozba pre hospodársky rozvoj

Zvýšená automatizácia a digitalizácia

Negatívne hodnotené kritériá





Prieskum konjunktúry medzi európskymi investormi v SR sa uskutočnil na jar tohto roka. Zúčastnilo sa ho 101 firiem z oblasti priemyslu, služieb i obchodu. Jeho organizátormi boli ADVANTAGE AUSTRIA v Bratislave, AHK Slowakei, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Taliansko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike a Slovensko-rakúska obchodná komora.





17.4.2024 (SITA.sk) - Európski investori na Slovensku vnímajú útlm aktuálnej ekonomickej situácie a neočakávajú žiadne zlepšenie. Podľa nedávneho prieskumu, ktorého výsledky zverejnila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) sú skeptickejší aj v otázke vlastného podnikania.Najväčšie riziká pritom predstavuje slabý dopyt a napätá situácia na trhu práce. Tri zo štyroch firiem by napriek tomu opäť investovali na Slovensku.Hodnotenie slovenskej ekonomiky je po hospodársky ťažkom roku 2023 opatrnejšie. Viac ako polovica opýtaných podnikov síce hodnotí súčasnú ekonomickú situáciu ako uspokojivú, ale každý tretí ako zlú.Výhľad na ďalší vývoj hospodárstva ako celku zostáva ešte opatrnejší. Tu je pomer medzi optimistickými a pesimistickými očakávaniami negatívny.„Naposledy sa spoločnosti takto negatívne pozerali do budúcnosti v čase vypuknutia pandémie koronavírusu," komentuje výsledky prezident AHK Slowakei Peter Lazar. Vyššia miera spokojnosti prevláda pri hodnotení vlastnej podnikateľskej situácie. Za dobrú ju považuje tretina respondentov a len šesť percent má negatívny názor. Očakávania dôveryhodnosti v porovnaní s minulým rokom poklesli.Takmer každá tretia firma ale zostáva optimistická. Pomer medzi pozitívnymi a negatívnymi podnikateľskými očakávaniami však skĺzol do mínusu a je dokonca mierne horší ako na začiatku pandémie.Pokles optimizmu sa prejavuje aj v ďalších ukazovateľoch. Lenočakáva zvýšenie celkového obratu, tento podiel bol nižší len v roku 2009, teda v roku globálnej finančnej krízy.Pri personálnych aj investičných plánoch podniky očakávajúci skôr pokles ako nárast. „Vzhľadom na vysoký konkurenčný tlak vo svete je pokles investícií znepokojujúcim signálom," upozornil Lazar.Po tom, čo účastníci prieskumu očakávali výrazný nárast mzdových nákladov už v predchádzajúcom roku, aktuálne spoločnosti predpokladajú, že rast zostane na vysokej úrovni aj v tomto roku. V priemere by to malo byť„Je to dôsledok dvoch rokov rekordnej inflácie a dlhodobejšieho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily," priblížila obchodná radkyňa Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku Bettina Trojer.Jednou z najväčších hrozieb pre hospodársky rozvoj v nasledujúcich dvanástich mesiacoch je pre účastníkov prieskumu nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.To spôsobuje nielen spomínaný nárast mzdových nákladov, ale ovplyvňuje aj bežnú prevádzku a v neposlednom rade vedie k tomu, že štyri z desiatich firiem znižujú svoje investičné zámery.„Polovica opýtaných spoločností na to reaguje zvýšenou automatizáciou a digitalizáciou, ale aj investíciami do ďalšieho vzdelávania," doplnila Trojer.Z pohľadu európskych investorov Slovensko charakterizuje predovšetkým členstvo v EÚ , infraštruktúra pre IKT a distribúciu energie, platobná disciplína, dostupnosť a kvalita miestnych dodávateľov ako aj podmienky financovania.Z hľadiska negatívne hodnotených kritérií je zrejmá nespokojnosť s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a hospodársko-politickými rámcovými podmienkami.Predovšetkým v oblasti boja proti korupcii, právnej istoty, transparentnosti verejného obstarávania a predvídateľnosti hospodárskej politiky udelili opýtaní investori citeľne horšie známky ako v predchádzajúcom roku.„Hodnotenia investorov z iných krajín EÚ určite poskytujú rôzne indície pre opatrenia hospodárskej politiky vo volebných programoch strán pre voľby do Európskeho parlamentu ," zhodnotil Lazar.