Krúpovi je Fico s mimoriadnou schôdzou „ukradnutý“, OĽaNO podľa neho nebude podporovať zúfalcov

Poslanci mimoriadnu schôdzu nechcú

OĽaNO nebude podporovať zúfalcov

Zemanová hovorí o politikárčení

Smer-SD chce spustiť petičnú akciu

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanecké kluby vládnej koalície s veľkou pravdepodobnosťou nepodporia návrh opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by sa malo prijať uznesenie o vyhlásení referenda, či ľudia súhlasia „s umiestnením amerických základní na území Slovenskej republiky".Vyplýva to z vyjadrení vládnych poslancov, ktorých oslovila agentúra SITA.Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) uviedol, že nevie, prečo by podporoval schôdzu k niečomu, čo na Slovensku nebude. Predsedníčka klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová sa vyjadrila, že ide o „absolútne neaktuálnu tému“. Podpredseda klubu Sme rodina Miloš Svrček poznamenal, že sa o ďalšom postupe dohodnú na rokovaní klubu.Smer-SD vyšiel s témou referenda po tom, ako generálna prokurátora pred niekoľkými dňami informovala, že si uplatnila 35 zásadných pripomienok k návrhu dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA.„To len Fico môže vymyslieť. Okrem toho predmet rokovania o tejto zmluve bude pravdepodobne na februárovej schôdzi. Ja budem v januári rokovať o nejakých ,hovadinách’, ktoré si Fico vymyslí a potom budem vo februári znova o tom rokovať. No nie. Je mi ukradnutý celý, ako je. Zúfalec,“ povedal poslanec Krúpa.Myslí si, odmietavý postoj k schôdzi budú mať aj ostatní poslanci klubu OĽaNO. „Predpokladám, že my takýchto zúfalcov nebudeme podporovať,“ doplnil.Poslankyňa Zemanová konštatovala, že „takúto schôdzu určite nepodporíme“. Podľa nej ide len o politikárčenie zo strany Smeru-SD. Poslanec Svrček predpokladá, že po podaní podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze sa klub Sme rodina poradí.„Z medializovaných informácií som sa dopočul, že nebude k tomu veľká podpora ani z opozície,“ podotkol Svrček.Ak parlament neschváli program mimoriadnej schôdze, tak Smer-SD podľa jeho šéfa Roberta Fica požiada predsedu parlamentu, aby tento bod zaradil do programu riadnej februárovej schôdze.„Ak koalícia neschváli ani to, tak 1. februára spustíme petičnú akciu po celom Slovensku za účelom vyhlásenia referenda. Táto zmluva je totiž nad rámec akýchkoľvek povinností Slovenskej republiky," povedal cez víkend Fico.