Exminister Mičovský ohlásil odchod aj z vládneho klubu OĽaNO, k dôvodom sa ešte stále nevyjadril

Mičovský sa k odchodu ešte nevyjadril

Odišiel aj z pozície ministra

Najsilnejší klub sa pomaly rozpadá

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Ján Mičovský odchádza z poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Materské hnutie nechcelo bližšie komentovať odchod poslanca a bývalého ministra pôdohospodárstva.„Vzhľadom na to, že Jána Mičovského máme radi, nebudeme jeho rozhodnutie komentovať,“ povedal pre agentúru SITA hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.Mičovský svoje rozhodnutie nekomentoval na sociálnej sieti a ani nedvíhal mobilný telefón. Podľa portálu Denníka N odchádza z klubu preto, lebo neverí, že hnutie sa vždy postaví korupcii.Ako uviedol portál, Mičovskému prekáža odvolávanie protikorupčných bojovníkov jeho nástupcom ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom, zmena prístupu Igora Matoviča a aj to, že premiér Eduard Heger nesplnil svoj sľub a nezasiahol proti šéfovi Lesov SR.Mičovský bol ministrom pôdohospodárstva vo vláde Igora Matoviča a aj vo vláde Eduarda Hegera. Vlani koncom mája oznámil odchod z pozície ministra. Urobil tak po zverejnení informácií o možnom korupčnom správaní šéfky Slovenského pozemkového fondu.Najsilnejší vládny klub OĽaNO začínal v tomto volebnom období s 53 poslancami. Teraz má o troch menej. Okrem Mičovského z klubu odišiel Ján Krošlák. Vylúčený bol Martin Čepček. Krošlák bol prvý poslanec OĽaNO, ktorý verejne tvrdo kritizoval Matoviča za to, ako zvláda funkciu predsedu vlády.