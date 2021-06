Krutá pomsta za staré hriechy. Arne Dahl a severský triler Pasca

Pasca od Arne Dahla opäť ukazuje, prečo je tento autor taký úspešný a patrí medzi špičku krimirománov medzinárodného významu. Už prvé dve knihy boli skvelé – Lovec aj Korisť. Celá séria s Bergerom a Blomovou je vynikajúca a must read, ak máte radi severské detektívky.

Zatiaľ čo Molly Blomová leží v nemocnici v kóme, Sam Berger je podozrivý z vraždy, ktorú nespáchal, a je po ňom vyhlásené pátranie. Riaditeľ švédskej bezpečnostnej služby ho preto dočasne ukryje na odľahlom súostroví. Čoskoro ho však požiadajú o pomoc. Aischa Pachachiová, siedme unesené dievča, je stále nezvestná, v rukách bývalého agenta Carstena, a Švédsku hrozí teroristický útok.

Sam Berger sa vydáva po stope zradcu, no netuší, že je naňho nastražená pasca a v ohrození sa ocitnú všetci, ktorí sú mu najbližší. V hre je nielen špinavý obchod so zbraňami, ale aj pomsta za staré hriechy. Sam má však spojenca, na ktorého sa môže vždy spoľahnúť a ktorý mu kryje chrbát aj v tých najvypätejších situáciách.

Všetko sa ešte viac zamotá, keď sa na rôznych miestach činu začnú objavovať záhadné odkazy, ktoré Sam musí rozšifrovať. Postupne však zisťuje, že kľúč k ich pochopeniu má v rukách prekvapivo Molly Blomová. Môže jej však po všetkom, čo sa stalo, ešte dôverovať? A je ešte niečo, čo pred ním tají? Sam musí konať rýchlo a byť mimoriadne ostražitý, aby sa neocitol v pasci, ktorá by mohla jeho aj mnohých ďalších stáť život...

„Pasca je vynikajúci, napínavý triler, ktorý je možné čítať aj ako samostatnú knihu. Arne Dahl znova dokázal, že je jedným z najväčších svetových spisovateľov a majstrom slova a napätia.“

Bogpusheren, Dánsko

Dahl Arne

Vlastným menom Jan Arnald. Pseudonym akoby vychádzal z jeho mena. Arne Dahl sa narodil v roku 1963, pracuje ako literárny kritik a redaktor. Patrí medzi najpopulárnejších švédskych autorov detektívok.

Napísal už tucet krimi trilerov, za ktoré získal niekoľko významných ocenení. BBC nakrútila podľa jeho kníh päť filmov, ktoré sa premietali v 40-tich krajinách po celom svete. „Som s nimi spokojnejší ako som dúfal. Len čo prenášate literatúru do filmu, dochádza k veľkému posunu. Mal som šťastie, že som mohol na príprave spolupracovať, pomáhať s výberom hercov. Príbeh je síce zjednodušený, ale ak by sme chceli sfilmovať román, natiahlo by sa to na dvadsaťhodinový film,“ dodáva A.Dahl.

Jeho romány charakterizuje napínavý dej, psychologická hĺbka, majstrovské rozprávačstvo, irónia a drsný humor. Preložili ich do 26 jazykov. V roku 2007 udelila Švédska akadémia autorov kriminálnych románov Arnemu Dahlovi osobitnú cenu za jeho „oživenie a rozvoj žánru krimi prostredníctvom série Intercrime“.