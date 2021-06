Režisér N. Slovák pozýva múzy na stretnutie za pingpongovým stolom

Stolnotenisové centrum na Starej Vajnorskej v Bratislave bude v sobotu 19. júna dejiskom umelecko-spoločenského a mediálneho turnaja v stolnom tenise, ktorý organizátori nazvali Múzy za stolom. Pozývajú naň všetkých dobrých ľudí z oblasti kultúry, médií a spoločenského života.





"Po roku strádania a boja o holú existenciu nadišiel čas trošku relaxovať, byť spolu, zabaviť sa aj porozprávať. Aj my sme stratili kolegov a priateľov, možno najviac sme pocítili tú najhoršiu tvár pandémie. Ale sme umelci, našim poslaním je rozdávať kľúče od krajiny fantázie," hovorí organizátor Nikita Slovák. Režisér dodáva, že podujatie má byť pripomienkou toho, že hodnoty a dobro pretrvajú aj napriek pandémii COVID-19, ktorá veľmi reálne a tvrdo ukázala pravú tvár jednotlivcov aj celej spoločnosti.Podujatie Múzy za stolom má podľa Slováka úprimnú ambíciu morálne podporiť každého umelca, hudobníka či herca, chce vzdať hold lekárom a všetkým, ktorí pomohli a naďalej pomáhajú zvládať ťažkú situáciu v spoločnosti. Prostredníctvom pingpongového turnaja, teda športu, ktorý je vhodný pre každého bez rozdielu, chce Slovák pripomenúť dôležitosť kultúry pre spoločnosť a verí, že vďaka vytrvalosti umelcov existuje šanca na zvrátenie súčasného stavu, keď sa kultúrna obec dostala na pokraj existencie.Umelci sa na turnaj môžu prihlasovať priamo u usporiadateľa až do zaplnenia voľných miest, ktoré sú limitované počtom hráčov 64, rozdelených do výkonnostných kategórií. "Súčasťou turnaja Múzy za stolom bude aj exhibičné vystúpenie účastníka európskej ligy Zola Lelkeša," TASR informovala PR manažérka Vladimíra Pôbišová. V programe figurujú aj Old Stars, kde sa predstavia bývalí profesionálni hráči, na pravé poludnie bude turnaj pokračovať zápasmi amatérskych hráčov Múzy za stolom. "Účastníci budú vyžrebovaní do skupín, postupujúci budú hrať formou klasického vyraďovacieho pavúka," dodala k podujatiu, ktoré má ponúknuť aj improvizované vystúpenia hercov, moderátorov, hudobníkov, raperov, ale aj lekárov a novinárov. Účasť potvrdili herci Tuli Vojtek, Karin Haydu, Mila Minichová, Zuzana Haasová, moderátori Marcel Forgáč, Katka Jesenská, Martin Šmahel a raperi Shorty, Adiss, Bio a ďalší.