Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
26. augusta 2025
Krvavo neodolateľné fantasy plné akcie, intríg a romantiky. To je Krvistrážca
Sto rokov. Desaťtisíc gladiátorov.
A jeden z nich povstane!
To je fantasy senzácia Krvistrážca od americkej autorky Cecy Robson. Epický román dobýja svetové rebríčky a teraz prišiel aj na Slovensko s krásnou obálkou, oriezkou so šablónovým brečtanovým motívom a detailne ilustrovanými predsádkami!
„Veteránka paranormálnej romantiky Cecy Robson sa po prvý raz púšťa do romantickej fantasy plnej násilia a krviprelievania, s krutými bojmi nielen v gladiátorských arénach, ale aj mimo nich. Zároveň ide o nežný milostný príbeh, ktorý osloví čitateľov Milly Vane a Jennifer Armentrout,“ odporúčajú na portáli Boooklist.
Krvistrážca rozpráva príbeh Leitha, ktorý dúfal, že boj v gladiátorskej aréne mu prinesie dostatok zlata, aby mohol zachrániť svoju umierajúcu sestru. Myslel si, že nemá čo stratiť. No mýlil sa. Obrali ho o nádej, slobodu i ľudskosť. Keď stretne elfskú princeznú Maeve, všetko sa zmení. Zvodná princezná mu totiž ponúkne šancu získať vytúžený titul krvistrážcu – a svoju slobodu. V kráľovstve, kde vládnu tajomstvá a lži, ho však môže i nádej a pomsta stáť úplne všetko…
Lebo všetko v kráľovstve Arrow je lož.
„Cecy Robson prináša vzrušujúcu zmes akcie, intríg na kráľovskom dvore a romantiky. Krvistrážca je majstrovsky napísaná kniha, ktorá sa nedá prestať čítať – s nečakanými zvratmi, horúcou romantikou a magickými bytosťami. Čitatelia si zamilujú bohato prepracovaný svet a bojové scény, ako aj používanie ironického, moderného jazyka,“ zhodnotili v Kirkus Reviews.
Napríklad autorka bestselleru Nectar of the Wicked Ella Fields: „Je tu všetko, čo milujem na fantasy, a zároveň niečo osviežujúco nové!“
Najstručnejšia a najpresnejšia bola jej kolegyňa Rachel Van Dyken, autorka knihy Fallen Gods: „Krvavo neodolateľné!“
„Spektakulárne! Krvistrážca má všetko, čo má dobrá fantasy mať – napínavé gladiátorské súboje, kúzelníkov, mýtické tvory, boj o trón a samozrejme, krásnu romancu,“ doplnili na webe BuzzFeed.
