26.8.2025
26. augusta 2025
Z basy rovno na parket: Majself po zbabranom výročí „poslúcha“ pri tanci – VIDEO
Tagy: Videoklip
Nie je to tak dávno, čo raper a po novom aj spevák Majself zabudol na výročie svadby so svojou Júliou, a preto dostal na ruky „želiezka“. Situácia napokon dopadla dobre, no ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Nie je to tak dávno, čo raper a po novom aj spevák Majself zabudol na výročie svadby so svojou Júliou, a preto dostal na ruky „želiezka“. Situácia napokon dopadla dobre, no videoklipová sága aj Majselfove spievanie pokračujú ďalej.
Zdá sa, že ľúbostný vzťah medzi manželmi „majselfovcami“ je niečo, čo na fanúšikov zaberá. Ďalší singel prináša pohľad do zákulisia života tohto párika. Kým ešte začiatkom júla boli hlavným motívom skladby Nebuď zlá prehrešky, Do rána je o tanci.
„Pieseň sa opäť nesie v uvoľnenej letnej atmosfére. Netreba hľadať hlboký filozofický význam. Skôr sme sa snažili naladiť ľudí na tanečnú náladu a vytvoriť skladbu, pri ktorej si budú môcť zatancovať alebo aspoň kývať hlavou. Verím, že si ju poslucháči obľúbia a budú s ňou mať spojené príjemné spomienky,” odhaľuje tvorbu Majself.
Aj na najnovšom kúsku spolupracoval s osvedčeným producentsko-skladateľským tandemom Filipian a Nia. Kým prvý menovaný robil ku skladbe aranžmány, speváčka napísala text piesne.
„S Niou sa mi veľmi dobre spolupracuje aj nahráva. Pesnička vznikla počas jednej štúdiovej session, kde aj Nebuď zlá. Sú to prvé lastovičky môjho nového zvuku. Budú súčasťou väčšieho projektu. Bližšie info síce neprezradím, no môžem povedať, že máme nahratých veľa nových zaujímavých skladieb,” teasuje.
Majself chcel, aby príslušný videoklip bol jednozáberovkou. Zároveň mal v hlave aj pôvodnú podobu videoklipu, no do dokonalosti ho rozvil a pretransformoval Pierre Lexis. Video so záberom na umelca, ktorý sa zobúdza sám v posteli, lebo jeho manželka je od rána „na nohách“, sa nakrúcal v Bratislave a stačilo naň jedno poobedie. V záberoch sa okrem manželky Júlie mihnú aj tanečníčky Jana Balková a Martina Žitná.
Partia v záverečnej scéne sú priatelia tvorcov. „Najprv sme chceli tancovať spolu, ale vzhľadom na nedostatok času na prípravu sa do toho nakoniec zapojila iba tanečne talentovanejšia zložka nášho páru,“ hovorí s úsmevom Michael Švehla, pričom dopĺňa, že práve Jana Balková pomáhala s choreografiou aj počas nakrúcania.
„Tanečne talentovanejšia zložka“ a raper, resp. Spevák by v budúcnosti radi chodili tancovať, no aktuálne na to nemajú príležitosť, a tak si pohyby v letnom rytme kompenzujú aspoň videoklipom. „Tanec je ďalšie spektrum hudby, ďalšia energia, ktorú mám veľmi rád. Nemal som doposiaľ úplnú motiváciu rozvíjať sa týmto smerom, ale rád by som to v budúcnosti napravil. Snáď sa mi to pri všetkých povinnostiach podarí,“ nádeja sa Majself.
