Krymský most pre Rusko stratil strategický význam, podľa ukrajinskej armády je však legitímnym cieľom

17.6.2024 (SITA.sk) - Zničenie mosta spájajúceho Rusko s okupovaným Krymom by teraz nemalo veľký účinok, keďže Moskva ho na vojenské účely už takmer nepoužíva. Uviedol to hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk v rozhovore pre portál RBC-Ukrajina.Na Krymský most pripadá menej ako štvrtina celkového prepravovaného nákladu a zvyšok Rusko prepravuje trajektom do prístavu Kerč, ktorý ukrajinská armáda zasiahla koncom mája, povedal Pletenčuk. Informuje o tom web Kyiv Independent.„Tento most už nemá taký taktický a strategický význam po tom, ako bol poškodený v dôsledku spoločnej operácie Ukrajinskej bezpečnostnej služby a námorníctva pri útoku dronmi,“ povedal hovorca ukrajinského námorníctva.Analýza satelitných snímok, ktorú vykonala investigatívna skupina Molfar, ukázala, že za jeden kvartál tohto roka prešiel cez most len jeden vojenský nákladný vlak s približne 55 vagónmi paliva. Ukrajinská armáda však opakovane hovorí, že Krymský most je legitímnym cieľom.