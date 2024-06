Pellegrinimu budú radiť Kubiš, Slašťan aj Banáš

Dezinformačná scéna

17.6.2024 (SITA.sk) - Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu budú radiť poradcovia Ján Kubiš Jozef Banáš aj Miroslav Slašťan. Opozícia má k týmto menám výhrady. Ako uviedol pre agentúru SITA predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka , Peter Pellegrini najprv svojím zotrvaním v strane Hlas-SD a teraz aj výberom poradcov potvrdzuje obavy, že je pre neho ťažké odpútať sa od vládnej koalície.„Je nešťastným signálom, že si prezident nechá radiť od ľudí ako napríklad Jozef Banáš, ktorí pôsobia na dezinformačnej scéne a šíria konšpirácie. Najmä po tom, ako vo svojej kampani sľuboval spoločenský zmier,“ povedal.Ani strana Sloboda a Solidarita (SaS) nie je výberom poradcov nadšená. „Nie sú to mená, ktoré by sme si predstavovali alebo ktoré predpokladáme, že by si vybral kandidát Ivan Korčok , ktorého sme podporovali. V rámci kultúrnej obce si tiež vieme predstaviť iné mená,“ zhodnotila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).Pokladá za prirodzené, že ľudia, ktorí pomáhali prezidentovi v kampani, budú neskôr súčasťou jeho tímu. Namiesto Slašťana by si vedela predstaviť iné meno.„Mňa napríklad zamrzelo, že nebol oslovený bývalý ústavný sudca Ladislav Orosz , bývalý stranícky kolega Roberta Fica , čiže tam by mohla byť aj istá politická spriaznenosť aj s Petrom Pellegrinim,“ dodala exministerka spravodlivosti.Pripomenula stanovisko Ladislava Orosza za Právnickú fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom sa vyjadril, že novela Trestného zákona je ako celok protiústavná. Podľa nej bolo toto stanovisko dôsledne spracované a tvorí súčasť spisu.Bývalý generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš bude poradcom prezidenta pre zahraničné otázky. Kubiš zároveň neúspešne kandidoval za prezidenta, pred druhým kolom podporil Pellegriniho. Cez víkend v RTVS odmietol názor, že bude poradcom práve z tohto dôvodu.Spisovateľ a bývalý diplomat Jozef Banáš sa má stať poradcom prezidenta pre kultúru a médiá. Pred voľbami verejne podporil Pellegriniho. Banáš je populárny aj na konšpiračnej scéne a rád vystupuje v alternatívnych médiách, počas pandémie spochybňoval ochorenie COVID-19.Patrí medzi najpredávanejších slovenských spisovateľov a jeho knihy sú prekladané aj do iných jazykov. V minulosti sa angažoval aj v politike, a to v stranách SDKÚ a ANO. Poradcom pre právne otázky má byť profesor Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miroslav Slašťan.„Je to osoba, ktorá možno nie je taká mediálne známa, ale je to profesor v primeranom veku s primeranými skúsenosťami a cením si na ňom, že sa viac venuje odbornej práci ako svojej vlastnej prezentácii v médiách. Myslím si, že môže byť veľmi dobrou posilou,“ povedal o ňom Pellegrini v RTVS.Slašťan sa nedávno zviditeľnil názorom, že podanie prezidentky na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona bolo treba zamietnuť, aby následne nedošlo k „právnemu chaosu”. Podľa neho by mal Ústavný súd rozhodovať o právnej úprave až po tom, čo je zverejnená v Zbierke zákonov.