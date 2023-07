Krymský most treba zneškodniť, tvrdí Zelenskyj

Návrat Krymu Ukrajine

Rusko zamínovalo celú pôdu

22.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, je pre Kyjev legitímnym cieľom.Ako referuje web Ukrajinská pravda, podľa Zelenského ho okupanti využívajú na prepravu zbraní a tento cieľ preto treba „neutralizovať“.„Cieľom je vrátiť Ukrajine celý Krym, pretože je to naše suverénne územie. Kerčský most nie je nejaká malá logistická cesta. Slúži na dodávku munície a militarizáciu polostrova Krym. Tento nepriateľský objekt je postavený mimo hraníc medzinárodného práva, takže je jasné, že toto je náš cieľ a každý cieľ, ktorý prináša vojnu vojnu a nie mier, musí byť neutralizovaný,“ vyhlásil Zelenskyj.Zelenskyj tiež zdôraznil, že ukrajinská protiofenzíva postupuje pomalšie, ako sa očakávalo, pretože operácia sa začala neskôr oproti plánom.„Keďže sme začali o niečo neskôr, dalo to Rusku čas zamínovať celú našu pôdu a vybudovať niekoľko obranných línií,“ poznamenal a dodal, že napriek ťažkostiam Ukrajina napreduje.„Nechceli sme prísť o ľudí, personál a vojakov, nechceli sme prísť o techniku ​​a tak sme boli dosť opatrní pri útočných akciách. Povedal by som, že sa blížime k momentu, kedy môžu príslušné akcie nabrať tempo, pretože už prechádzame miestami, kde sú míny a tie oblasti odmínujeme,“ naznačil Zelenskyj ďalší vývoj na fronte.