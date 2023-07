Mimoriadna schôdza o kompenzáciách za drahé energie sa na prvý pokus opäť neotvorila

Samosprávy volajú o pomoc

Mimoriadnu schôdzuvyzvali poslancov Národnej rady SR,. Združenia trvajú na tom, aby poslanci hlasovali za predložené opatrenia.Predseda ZMOS Jozef Božik uviedol, že v samosprávach žijú sympatizanti všetkých politických strán, preto by podľa neho poslanci nemali prihliadať na to, kto mimoriadnu schôdzu zvolal.. „Mimoriadne rokovanie parlamentu okamžite nevyrieši 108 miliónov eur preto, lebo ide o uznesenie, ktoré len ukladá úradníckej vláde odporúčanie, aby to, čo bolo sľúbené a schválené, vyplatila. Od prezidentky SR žiadame, aby sa do toho vložila preto, aby premiér Ľudovít Ódor bol ochotný predložiť skrátené legislatívne konanie do parlamentu,“ vysvetlil Božik. Ministerstvo financií v tlačovej správe informovalo, že úradnícka vláda v súčasnosti(Demokrati). Ten tvrdí, že jeho vláda peniaze na kompenzácie pre samosprávy vyčlenila. „Ešte ako predseda vlády som vyčlenil 200 miliónov eur na pomoc samosprávam, už takmer polovica z nich bola vyplatená za mojej vlády. Zvyšné peniaze sú k dispozícii, nachystané v schválenom štátnom rozpočte. Práve preto vyzývam úradnícku vládu, aby urýchlene rozhodla o ich vyplatení. Stačí na to jeden podpis,“ reagoval bývalý premiér Eduard Heger (Demokrati).Premiér Ľudovít Ódor poprosil zástupcov územnej samosprávy o zdržanlivý postoj. Vtedy by podľa premiéra malo byť zreteľnejšie vidieť, či budú k dispozícii prostriedky aj na kompenzáciu cien energií pre mestá, obce a samosprávy.