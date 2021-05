Kryptomena dogecoin, ktorá vznikla ako vtip, naďalej láme rekordy

Kryptomena dogecoin, ktorá pôvodne vznikla ako vtip, pokračuje v raste a prelamovaní rekordov a jej trhová kapitalizácia už prekročila 90 miliárd USD (74,63 miliardy eura). Dogecoin sa počas uplynulých 6 mesiacov posilnil o viac než 26.000 % a od začiatku tohto roka o 15.000 %, čím jeho výkonnosť prekonala takmer akúkoľvek inú investíciu.





V sobotu popoludní sa dogecoin predával s plusom vyše 20 % po 0,7214 USD a jeho celková trhová kapitalizácia predstavovala 93,435 miliardy USD.Na porovnanie, za uplynulých 6 mesiacov, počas ktorých si dogecoin polepšil o viac než 26.000 %, index S&P stúpol o 19 %, jeho krypto konkurenti bitcoin o 286 % a ethereum o 698 % a miláčik akciového trhu, Tesla, o 56 %.Prudký nárast je o to podivnejší, že dogecoin vznikol ako vtip. V roku 2013 ho vytvorili softvéroví inžinieri Billy Markus a Jackson Palmer ako satirickú kryptomenu, ktorá sa vysmievala bitcoinu a ďalším kryptomenám a bombastickým vyhláseniam ich tvorcov a podporovateľov o zmene sveta. Dogecoin je pomenovaný po internetovom meme "doge" psa Shiba Inu. Popularitu získal predovšetkým vďaka podpore šéfa Tesly Elona Muska, ktorý ho často spomína na Twitteri, ale aj ďalších prominentov, ako sú reper Snoop Dogg alebo technologický miliardár Mark Cuban.Dôvodom aktuálneho posilňovania je, že Musk má v sobotu moderovať zábavnú show Saturday Night Live, pričom signalizoval, že by svoje vystúpenie mohol využiť na ďalšiu propagáciu dogecoinu, čo tento týždeň spôsobilo ošiaľ na trhu."Tentoraz je na smiech Wall Street," komentoval aktuálny vývoj portfóliový manažér a zakladateľ Quantum Economics Mati Greenspan. Dodal, že aktuálne "tínedžeri na TikToku" porážajú aj tých najmúdrejších profesionálov o tisícky percentuálnych bodov."Príťažlivosť dogecoinu je v jeho úprimnosti," uviedli experti firmy Galaxy Digital Alex Thorn a Karim Helmy. "Na rozdiel od iných kryptoprojektov nepredstiera nejakú veľkú víziu, dogecoin nedeklaruje, ako zmení svet."Prudké posilnenie dogecoinu sa prestáva páčiť aj niektorým fanúšikom kryptomien. Môže totiž signalizovať bublinu na trhu. Navyše, bezprecedentný rast dogecoinu popiera tvrdenie, že dôvodom hodnoty bitcoinu, ktorého použiteľnosť ako platidla je minimálna, je jeho digitálna zriedkavosť, čo znamená, že jeho množstvo je obmedzené, a preto slúži ako uschovávateľ hodnoty podobne ako zlato. Bitcoinov môže totiž vzniknúť len 21 miliónov. V prípade dogecoinu však žiadne takéto obmedzenie neexistuje, to znamená, že jeho hodnota je skutočne odvodená len od aktuálnej popularity, teda je to de facto len bublina.(1 EUR = 1,2059 USD)