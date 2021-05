V uliciach Bratislavy pribudnú opäť červené stoličky, pozornosť ľudí upriamia na verejné priestory

Pribudne až 300 stoličiek

Posedenie aj pri mestských lesoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - V uliciach Bratislavy pribudnú opäť červené stoličky určené na verejné sedenie. „Projekt Sadni si! prináša do verejných priestorov voľné verejné sedenie, ktoré upriamuje pozornosť ľudí na verejné priestory, kde si môžu príjemne posedieť, hoci na týchto miestach lavičky alebo iný mobiliár bežne nie sú," informuje hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová Cieľom červených setov - stolov, stoličiek a ležadiel je tiež oživiť verejné priestory a umožniť ľuďom posedieť si v centre mesta alebo v atraktívnych lokalitách bez toho, aby museli využiť nejakú službu. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) umiestňuje červené stoličky na verejné sedenie do ulíc, dvorov a na námestia s príchodom teplejšieho počasia už po tretíkrát.„Oddnes Sadni si! nájdete na Primaciálnom námestí aj v jeho dvore, pred Mestskou knižnicou na Kapucínskej ulici, v neobjavenom Hummelovom dvorčeku na Klobučníckej ulici, na Námestí SNP, pred Kunsthalle na Treskoňovej ulici, na Kamennom námestí, Komenského námestí a po prvýkrát na Obchodnej ulici," vymenovala Rajčanová. Postupne počas sezóny pribudne v rôznych lokalitách takmer 300 červených stoličiek.V prvej fáze sa červené stoličky objavia na dvadsiatich miestach v Bratislave. „Okrem centra mesta sa rozšíri aj do priestorov na vstupných miestach do Mestských lesov Bratislavy, ako sú Včelia lúka na Peknej ceste a Partizánskej lúke, pri bufete Slza na Železnej Studničke, kde tak zvýši kapacitu a rozptyl sedenia v rámci obľúbených miest a tiež zväčší možné odstupy medzi skupinami ľudí," vysvetlila Rajčanová.Voľné verejné sedenie tento rok oživí aj námestie vo Vajnoroch, postupne pribudne tiež na obľúbených miestach v mestských častiach Ružinov, Rača a Dúbravka.Projekt je realizovaný v spolupráci s lokálnymi partnermi, ktorí sa o mobiliár na konkrétnych miestach starajú a dohliadajú na jeho využitie.