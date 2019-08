Kryptomeny – ako na nich zarobiť?

Bitcoin Foto: Fumbi Bitcoin Foto: Fumbi

Fumbi, profil Foto: Fumbi Fumbi, profil Foto: Fumbi

Spoločnosť Fumbi



Spoločnosť Fumbi vznikla ako odpoveď na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvý na Slovensku i vo svete prinášajú investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien.



S investovaním do kryptomien cez Fumbi je spojená minimalizácia rizika, keďže investori nemusia riešiť, do ktorých kryptomien investujú a na ktorých online burzách ich vymenia. Fumbi Algoritmus investíciu inteligentne prerozdelí do dynamického portfólia, skladajúceho sa z niekoľkých desiatok kryptomien s najväčším trhovým podielom. Keďže portfólio sa dokáže adaptovať na pravidelnej báze, platí jednoduchá rovnica, že rast či pokles hodnoty investícií bude priamoúmerný celkovej hodnote trhu kryptomien.



Všetky kryptomeny sú uložené na offline generovaných úložiskách, čo prakticky eliminuje možnosť hekerského útoku. Prístup do týchto úložísk je zabezpečený na inštitucionálnej báze, takže nezávisí od konkrétnej osoby. Investori sú stále priamymi vlastníkmi svojho portfólia, čo je pre nich bezpečnejšie ako investícia cez zahraničný podielový fond.



Fumbi sa tak zaraďuje medzi priekopníkov a spolutvorcov prostredia pre technológiu kryptomien, ktorá má potenciál zmeniť svet rovnako alebo ešte výraznejšie, ako to urobil internet.



vznikla ako odpoveď na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvý na Slovensku i vo svete prinášajú investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien.S investovaním do kryptomien cez Fumbi je spojená minimalizácia rizika, keďže investori nemusia riešiť, do ktorých kryptomien investujú a na ktorých online burzách ich vymenia. Fumbi Algoritmus investíciu inteligentne prerozdelí do dynamického portfólia, skladajúceho sa z niekoľkých desiatok kryptomien s najväčším trhovým podielom. Keďže portfólio sa dokáže adaptovať na pravidelnej báze, platí jednoduchá rovnica, že rast či pokles hodnoty investícií bude priamoúmerný celkovej hodnote trhu kryptomien.Všetky kryptomeny sú uložené na offline generovaných úložiskách, čo prakticky eliminuje možnosť hekerského útoku. Prístup do týchto úložísk je zabezpečený na inštitucionálnej báze, takže nezávisí od konkrétnej osoby. Investori sú stále priamymi vlastníkmi svojho portfólia, čo je pre nich bezpečnejšie ako investícia cez zahraničný podielový fond.Fumbi sa tak zaraďuje medzi priekopníkov a spolutvorcov prostredia pre technológiu kryptomien, ktorá má potenciál zmeniť svet rovnako alebo ešte výraznejšie, ako to urobil internet.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (OTS) -Možnosť začať investovať do kryptomien má úplne každý, a to bez akýchkoľvek obmedzení či podmienok. Na internete nájdete veľké množstvo rôznych článkov o kryptomenách. Začiatočník sa môže v množstve komplikovaných informácií veľmi rýchlo stratiť. A nikto predsa nedá peniaze do niečoho, čomu nerozumie a o čom nemá prehľad. Ak sa už rozhodnete skúsiť šťastie, vstúpiť do sveta kryptomien a zainvestovať, zvyčajne narazíte na bariéry a otázky typu: Ako začať? Do ktorej kryptomeny sa oplatí investovať? Do jednej alebo viacerých? Kde ich nakúpiť? Koľko peňazí by som mal investovať?Neexistuje „tá správna“ kryptomena, ktorá človeku zaručí jej rastúcu hodnotu bez poklesu a výkyvov. V súčasnosti si môžete na trhu vybrať až z 2000 rôznych kryptomien a stále pribúdajú ďalšie. Väčšina ľudí pozná najmä Bitcoin, minimálne o ňom už počuli. Je najznámejšou a zatiaľ stále najsilnejšou virtuálnou menou, ktorá umožňuje rýchle a pohodlné platby po celom svete. Táto mena dnes do veľkej miery ovplyvňuje aj ostatné kryptomeny.Niektoré z celkového množstva ponúkaných kryptomien sú bezpečnejšie a dôveryhodnejšie, potom sú také, ktoré sa nedajú presne určiť a napokon sú nebezpečné kryptomeny vytvorené ako špekulatívny nástroj. Podvodným kryptomenám sa určite nevyhneme, vznikajú za účelom obrať ľudí o peniaze, najmä tých, ktorí nemajú dostatočný prehľad. Pri hľadaní digitálnych mien je dôležitá ostražitosť a opatrnosť ešte pred tým, ako sa rozhodnete investovať. Staviť na jedného koňa a vybrať si jednu kryptomenu, nie je rozumné.Spoločnosť Fumbi ponúka možnosť bezpečne a inteligentne investovať do dynamického portfólia, ktoré sa skladá až z 31 TOP kryptomien. Keď investori investujú do viacerých kryptomien, riziko dlhodobej straty je nižšie a zároveň sa zvyšuje možnosť zisku. Odborníci vyhodnocujú kvalitu jednotlivých kryptomien a tie, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy, zaraďujú na blacklist.Avšak pozor: trh s kryptomenami podlieha veľkým cenovým výkyvom. Je potrebné uvažovať skôr o dlhodobej investícii než o závratne rýchlom zbohatnutí. Preto je lepšie investovať skôr menšiu sumu na dlhšie obdobie než veľkú sumu a následne si hrýzť nechty pri pravidelných pádoch a opätovných nárastoch.Ak sa človek rozhodne pre nákup kryptomien cez online burzu, musí sa pripraviť na pomerne zdĺhavý a zložitý proces a do cesty mu tiež môže prísť niekoľko problémov. Pri výbere vhodnej burzy sa možno poriadne zapotíte. Existuje ich skutočne veľmi veľa, no mnoho z nich ponúka len obmedzený počet kryptomien. V prípade, že si chcete rozšíriť svoje portfólio o ďalšie kryptomeny a znížiť tak spomínané riziko, rátajte so zdĺhavými registráciami na viacerých burzách, rozposielaním dokladov totožnosti do zahraničia a novými poplatkami.Očakáva sa od vás aj značná technická zručnosť, nakoľko online burzy sú technicky náročné. Pre každého investora je kľúčová bezpečnosť, preto je dôležité zvýšiť opatrnosť pri posielaní všetkých osobných dokladov. Pre obyčajného laika je celý tento proces nákupu kryptomien časovo aj technicky náročný.Vo Fumbi je to omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. Majiteľom kryptomien sa stanete už po pár kliknutiach. Stačí sa jednoducho zaregistrovať a vyplniť základné údaje. Po dokončení procesu registrácie sa dostanete do svojho profilu a rovno môžete začať s investovaním. Akonáhle je vklad, ktorého minimálna výška je 50 eur, spracovaný, stávate sa majiteľom celého portfólia priamo, nie prostredníctvom kolektívneho investovania. Podľa rýchlosti bankových prevodov uvidíte svoje kryptomeny v profile do 2-3 dní.Potenciálne riziká hrozia vždy, v akejkoľvek oblasti, aj v prípade investovania do kryptomien. Ak investor drží kryptomeny na online burze, mobilnom zariadení alebo elektronickej peňaženke nejakej mobilnej aplikácie, môžu byť hacknuté. Dôležité je mať na pamäti, že burzy, počítače i mobily sú neustále na muške hackerov. Preto nad vami vždy visí hrozba, že prídete o svoje privátne kľúče (sú potrebné k odoslaniu transakcie), ktorými sú elektronické peňaženky zabezpečené.Krypto-peňaženiek je tiež veľmi veľa, líšia sa svojimi vlastnosťami a aj v tomto prípade vám zaberie dosť času, kým vyberiete vhodnú peňaženku pre vás. Navyše, manipulácia s peňaženkou si vyžaduje určitú mieru zručnosti a nie každá podporuje všetky kryptomeny.Samotná technológia kryptomien (DLT alebo aj „blockchain“) je bezpečná, tá sa prakticky hacknúť nedá. Potenciálne nebezpečenstvo pre investorov predstavuje online prostredie a okolie toho, kde človek danú kryptomenu drží.Existujú aj offline možnosti, ktoré predstavujú omnoho bezpečnejšie držanie kryptomien. Jednou z nich sú papierové peňaženky, ktoré ponúka Fumbi . Všetky nimi spravované krypto-peňaženky sú vygenerované v offline prostredí, rozkladané na viac častí, a ich privátne kľúče sú uložené na rozličných zabezpečených miestach.Ak sa chystáte začať s investovaním do kryptomien, obráťte sa na Fumbi. Sú momentálne jedinou spoločnosťou, ktorá umožňuje jednoducho investovať do kryptomien širokej verejnosti. Všetko vyriešia za vás - jednoducho, inteligentne a bezpečne. Akýkoľvek stres z rozhodovania, do ktorej kryptomeny je najlepšie investovať, vám s nimi odpadáva.Tajomstvo investičného produktu spoločnosti Fumbi spočíva vo Fumbi Algoritme, ktorý vytvára dynamické portfólio. Je tvorené až z 31 špičkových kryptomien, ktoré odrážajú pohyby trhu. Ide teda o najbezpečnejší postup, ktorý všetky otázky spojené s investovaním do kryptomien eliminuje. Zostáva vám len jedna: majú tieto nové peniaze, ktorých technológia nepotrebuje k svojmu fungovaniu banky, budúcnosť? Ak si myslíte, že majú, Fumbi je tu práve pre vás.