Kryptomeny pokračujú v páde, kurz bitcoinu smeruje k 4000 USD

New York 23. novembra (TASR) - Kryptomeny pokračujú v páde a zrejme zaznamenajú najhorší týždeň v tomto roku. Kurz bitcoinu smeruje k úrovni 4000 USD (3507,85 eura).Najznámejšia digitálna mena v piatok ráno oslabila až o 7,6 %, neskôr zmazala časť strát. Podľa zloženého indexu agentúry Bloomberg sa obchodovala s mínusom 4,1 % po 4244 USD, čo je v blízkosti najnižšej úrovne od októbra 2017. Klesli aj ďalšie digitálne meny, ethereum, ripple a litecoin stratili každá minimálne 5 %.Bloomberg Galaxy Crypto Index od 16. novembra stratil 23 %, čo je jeho najprudší týždenný pád od vrcholu mánie kryptomien na začiatku januára. Po prudkom náraste v minulom roku, ktorý prekonal väčšinu notoricky známych bublín z histórie, celková trhová kapitalizácia kryptomien sledovaných portálom CoinMarketCap.com dosiahla na vrchole v januári okolo 835 miliárd USD. V súčasnosti predstavuje 138 miliárd USD.Pokles v roku 2018 spôsobilo viacero faktorov, vrátane sprísnenia regulácie, spory v komunite okolo digitálnych mien, chaos na platformách na obchodovanie s kryptomenami. Trh už padol o vyše 70 %, ale šéf obchodovania pre ázijsko-pacifický región spoločnosti Oanda Stephen Innes stále nevidí dno.uviedol Innes. Ak bitcoinDodal, že podľa základnej prognózy by sa bitcoin mal v krátkodobom horizonte obchodovať v pásme 3500 USD až 6500 USD, pričom do januára by jeho kurz mohol padnúť na 2500 USD.Ekonomický dopad kolapsu kryptomien je zatiaľ obmedzený. Jedným z dôvodov je, že väčšina bánk a inštitucionálnych správcov majetku vôbec, alebo len minimálne investovali do virtuálnych mien. Pre väčšinu investorov je oveľa dôležitejší aktuálny prepad akciových trhov. Na porovnanie, trh kryptomien od začiatku roka stratil 700 miliárd USD, zatiaľ čo hodnota globálnych akciových trhoch len tento týždeň padla o 1,3 bilióna USD.Na kryptomenách prerobili predovšetkým individuálni investori, ktorí ich nakupovali v čase vrcholiacich cien, ale aj firmy ako Nvidia, poskytujúce ekosystém pre kryptomeny. Hodnota kalifornského výrobcu čipov sa prudko znížila. Dôvodom bol kolaps dopytu po čipoch využívaných pri ťažbe kryptomien a slabé výsledky hernej divízie.(1 EUR = 1,1403 USD)