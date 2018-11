Investície do komerčných nehnuteľností v Európe sú asi 216 mld. eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 23. novembra (TASR) - Od začiatku roka 2018 bolo do komerčných nehnuteľností na európskom trhu investovaných spolu 216 miliárd eur, v 3. kvartáli to bolo 69,2 miliárd eur. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti CBRE, s ktorými v piatok oboznámila médiá.Objemy investícií sú v podstate na podobnej úrovni ako v rovnakom období minulého roku a trh dosahuje takmer rovnaké rekordné objemy.uviedla spoločnosť s tým, že ich celkový objem vo Francúzsku predstavuje 19,2 miliárd eur. Vo Veľkej Británii v sledovanom období dosiahli 18,5 miliárd eur. Darilo sa najmä centrálnej časti Londýna, kde dominuje kancelársky trh, ktorý priťahuje najmä globálnych investorov.Rekordnú úroveň investícií zaznamenala aj v strednej a východnej Európe. „V tomto regióne presiahli v 3. kvartáli 12 miliárd eur. Aj Slovensko dosiahne v tomto roku rekordnú úroveň investícií a ešte lepšie by na tom malo byť budúci rok, keďže investori sa snažia využiť medzeru v porovnaní s výnosmi v Poľsku a Českej republike," priblížil šéf pre investície spoločnosti v tejto oblasti Európy Anthony Selman. Slovenský realitný trh je podľa neho charakteristický vysokou likviditou investícií do retailu a pokračujúcim silným dopytom po kanceláriách.Silným sektorom zostáva podľa poradenskej firmy v Európe ďalej aj trh priemyselných nehnuteľností. V treťom kvartáli narástol o 7 miliárd eur a v retailovom sektore dosiahli investície objem 10,8 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5 % za obdobie prvých troch kvartálov roku 2018, uzatvára spoločnosť.