Kryty v Žiari nad Hronom prichýlia iba malú časť obyvateľstva, najlepší je v kultúrnom centre

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Žiar nad Hronom má vo svojej správe 26 krytov civilnej ochrany, ktoré v prípade potreby ukryjú približne 4 200 osôb. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, je zrejmé, že pri počte obyvateľov 18-tisíc sa do nich všetci nezmestia. Na území mesta je však viac takýchto krytov, ktoré sa nachádzajú prevažne v bytových domoch.„Mesto robí v krytoch civilnej ochrany, ktoré má vo svojej réžii, pravidelné revízie. Konkrétne ide o revízie elektroinštalácie a filtračno-ventilačného zariadenia,“ uviedol Ján Žiak z oddelenia civilnej a požiarnej ochrany na mestskom úrade. Prvé kryty boli v meste postavené v roku 1959 a posledný v roku 1988.Pri výstavbe sa počítalo s tým, že majú odolať viacerým typom útokov, sú preto plynotesné. Dôkazom je filtračný systém aj únikový východ, ktorý sa v nich nachádza. Ako však Žiak priznáva, nie všetky sú vo vyhovujúcom stave. „Čo sa týka napríklad vody, sociálnych zariadení alebo umývadiel, niekde voda netiekla aj päťdesiat rokov,“ popísal Žiak.Niektoré z krytov boli v posledných rokoch odporučené ako dvojúčelné stavby. „To znamená, že nemusia slúžiť iba pre civilnú ochranu, ale môže tam byť napríklad úložný priestor pre bytové spoločenstvá. Samozrejme, v prípade potreby sa tieto priestory musia vypratať, aby slúžili na pôvodný účel,“ objasnil Žiak.Najlepší a najväčší kryt v správe mesta je v priestoroch Mestského kultúrneho centra, kde sa dnes nachádza Klub mládeže. Zmestí sa sem až 450 obyvateľov plus 150 zamestnancov zariadenia.„V meste sú tiež kryty, v ktorých je zložený materiál, ako sú ochranné prostriedky, nosidlá, karimatky, alebo masky pre obyvateľov. A sú aj prázdne kryty, kde roky, okrem vykonania pravidelných revízií, nikto nebol,“ konštatuje Žiak s tým, že desať krytov je aj v priemyselnom parku, ktoré pokryjú 3 050 obyvateľov a dva kryty s kapacitou 350 obyvateľov má aj nemocnica. V meste sú aj také, ktoré nemá samospráva zaradené do svojej správy. Sú to kryty, ktoré sú v bytových domoch a starajú sa o ne bytové spoločenstvá.