Prezidentka Čaputová je hrdá, že Slovensko stojí na správnej strane a pomáha Ukrajine

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Náš sused Ukrajina má právo brániť sa a my ho nemôžeme nechať bez pomoci. Pri príležitosti jedného mesiaca od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová Ukrajinci podľa nej vedú spravodlivý boj o svoju suverenitu a národné sebaurčenie a Slováci pri pohľade do vlastnej histórie tomu musia rozumieť.„V týchto dňoch a týždňoch sa píšu dejiny. Som hrdá na to, že Slovensko stojí na ich správnej strane tým, že pomáha Ukrajine," konštatovala prezidentka.V tejto súvislosti preto podľa hlavy štátu nesmieme podliehať vábeniu a tvrdeniam, že vojna sa nás netýka, aby sme nedráždili Rusko. „Veď Vladimír Putin sám už niekoľkokrát ukázal, že keď chce konflikt, zámienku si nájde," zdôraznila Čaputová.Za uplynulý mesiac sme si podľa hlavy štátu všetci mohli uvedomiť, že mier a bezpečie už nie je samozrejmosť a že nie je zadarmo.„Je mesiac od začiatku vojny. Naše úsilie, ktoré sme za ten mesiac vynaložili, či už tu doma pomáhaním utečencom z Ukrajiny, alebo medzinárodne našimi krokmi pomoci, mi dávajú pocit uistenia, že robíme všetko potrebné pre dosiahnutie toho najdôležitejšieho cieľa - dosiahnutie mieru," dodala prezidentka.