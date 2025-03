Kšeftovanie s ministerstvami investícii a športu dokazuje, že sú zbytočné, tvrdí Gröhling

Huliak vedľa Tarabu

Nestabilná 76-ka

2.3.2025 (SITA.sk) - Riešenie koaličnej krízy je len kšeftovanie s jednotlivými pozíciami a flekmi. Vyhlásil to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičnej strany SaS Celá situácia podľa neho ukazuje, že ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo športu a cestovného ruchu, ktoré sú predmetom kšeftovania, sú zbytočné a vôbec by nemali existovať.Na margo toho, že by sa mal ministrom športu a cestovného Ruchu stať Rudolf Huliak , Gröhling poznamenal, že do parlamentu prišiel s agendou životného prostredia a poľovníctva.„Športu sa nevenoval vôbec. Ja si ho ani neviem predstaviť na tej vláde, ako bude sedieť napríklad vedľa pána (Tomáša) Tarabu, voči ktorému sa vyjadroval veľmi tvrdo a veľmi nechutne,“ uviedol šéf SaS.Gröhling tiež skonštatoval, že napriek väčšine 76 poslancov koalícia nebude stabilná. „Táto vláda, to bude nestabilná vláda plná hádok,“ povedal s poukazom na medializované vyjadrenie poslaneckého náhradníka Miroslava Radačovského , že bude „jazýčkom na váhach“.Minister školstva Tomáš Drucker v tejto súvislosti verí, že koalícia bude mať väčšinu 79 poslancov. „Podstatné je, že máme väčšinu, že plníme naše volebné sľuby,“ zdôraznil Drucker.