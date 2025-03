Trump sa stal Putinovou podržtaškou, vyhlásila Bajo Holečková, Ukrajina bráni aj záujmy Slovenska

Rusko susedom Slovenska

Sympatická Trumpova politika

2.3.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa stal Putinovou podržtaškou a rezignoval na pozíciu lídra slobodného sveta.V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková SaS ) s poukazom na prístup Trumpa k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému . Európa sa preto podľa poslankyne o svoju bezpečnosť musí postarať sama.„Európa musí ukázať, že je sebavedomá, že sa začne starať o svoju bezpečnosť,“ skonštatovala Bajo Holečková. Zároveň uviedla, že Ukrajina, ktorá sa bráni ruskej agresii, bráni aj naše záujmy. „Pretože, kebyže sa nebráni, tak tu máme na hraniciach Rusko a sme priamym susedom Ruska,“ zdôraznila poslankyňa.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša Hlas-SD ) používajú liberálni politici slovo podržtaška vždy v nesprávnom význame.„Mne je napríklad sympatické, že pán Trump robí politiku - Amerika na prvom mieste,“ povedal s tým, že to isté uplatňuje aj súčasná slovenská vláda. „Že slovenské národnoštátne záujmy sú na prvom mieste,“ povedal Tomáš. Doplnil, že naším národnoštátnym záujmom je aj to, aby bol čo najskôr mier na Ukrajine.Rusko podľa Tomáša z Ukrajiny dobrovoľne neodíde a tri roky zbrojnej pomoci Ukrajine túto situáciu nevyriešili. „A preto si musia za jeden stôl sadnúť pán Trump, pán Putin, pán Zelenský a, samozrejme, aj predstavitelia Európskej únie,“ doplnil Tomáš s tým, že prioritou je ukončiť rinčanie zbraní a snažiť sa dosiahnuť dohodu.