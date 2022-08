Kto bude milovať deti narodené po umelom oplodnení? Text, ktorý mnohých Poliakov pobúril, odstránia z učebnice

Moderné prístupy k sexualite

Pokus o indoktrináciu mladých

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vydavateľ novej učebnice v Poľsku z nej odstráni časť o ľudskej plodnosti, ktorú mnohí pochopili ako text o mimotelovom oplodnení a ktorá vyvolala rozsiahle pobúrenie.Vydavateľstvo Bialy Kruk v pondelok uviedlo, že nesúhlasí s kritikou a mylnou interpretáciou pasáže, ale berie do úvahy „spoločenské dobro“ a s autorom sa dohodli na odstránení textu.Učebnica s názvom História a súčasnosť vo svojej prvej verzii opísala to, čo autor považuje za moderné prístupy k sexualite a rodeniu detí.Sporná časť obsahovala zdanlivo negatívny názor na umelé oplodnenie bez použitia termínu.„Čoraz sofistikovanejšie metódy oddeľovania sexu od lásky a plodnosti vedú k tomu, že sex je považovaný za zábavu a plodnosť za ľudskú produkciu, dalo by sa povedať šľachtenie. To vyvoláva zásadnú otázku: Kto bude milovať takto vyrobené deti?“ uvádza sa v pasáži.Mnohí ľudia si tento text vyložili ako to, že deti narodené prostredníctvom mimotelového oplodnenia nie sú hodné lásky.Ministerstvo školstva na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedlo, že len myseľ „chorá a šialená nenávisťou“ by túto pasáž interpretovala takto.Publikáciu v júli pridali na zoznam učebníc pre prípravu nového predmetu História a súčasnosť, ktorý konzervatívna vláda zavedie na jeseň.Kritici vlády učebnicu vnímajú ako súčasť širšieho pokusu o indoktrináciu mladých ľudí konzervatívnymi a nacionalistickými hodnotami. Kniha má tiež pochybný pohľad na feminizmus a iné liberálne hnutia.