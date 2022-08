Zhabaná superjachta ruského miliardára ide do aukcie, peniaze z predaja však nepôjdu ukrajinskému ľudu

aktualizované 24. augusta 2022, 8:14



Peniaze nepôjdu ukrajinskému ľudu

Dodávateľ pre Gazprom

24.8.2022 (Webnoviny.sk) -Superjachtu ruského miliardára v hodnote 75 miliónov dolárov dali na aukciu v Gibraltári. Ide o prvý predaj zhabaného ruského majetku po tom, ako prezident Ruska Vladimir Putin vo februári napadol Ukrajinu.Jachtu Axioma zhabali oceliarskemu miliardárovi Dmitrijovi Pumpjanskému v marci na základe sankcií. Podrobnosti o predajnej cene plavidla zverejnia po ukončení transakcie, ktorá by sa mala zrealizovať za 10 až 14 dní. Keďže je dražba jachty uvedená len na jeden deň, očakáva sa, že sa predá za menej, ako je jej odhadovaná hodnota. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Predaj jachty je však kontroverzný, keďže nebude na prospech ukrajinského ľudu, ale americkej investičnej banky JP Morgan , ktorá tvrdí, že Pumpjanskyj jej dlhuje viac ako 20,5 milióna eur. Informuje o tom web The Guardian.Superjachta, ktorá má 72,5 metra, môže ubytovať 12 ľudí v šiestich kajutách. Má bazén, vírivku, kúpele, 3D kino, vodný skúter, vybavenie na potápanie a priestor pre 20-člennú posádku. Hoci loď vlastnil Pumpjanskij, bola dostupná pre milionárov na prenájom vo výške do 465-tisíc libier týždenne plus výdavky.Dmitrij Pumpjanskij je majiteľ a predseda výrobcu oceľových rúr OAO TMK, ktorý je dodávateľom ruského energetického giganta Gazprom Päťdesiatosemročný Rus, ktorého bohatstvo odhadujú na 1,84 miliardy libier, sa dostal na sankčný zoznam Spojeného kráľovstva, USA aj Európskej únie.(1 EUR = 0,84938 GBP)