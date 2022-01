Kto bude novým talianskym prezidentom? Začali sa voľby bez jasného zoznamu kandidátov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - V pondelok sa začalo prvé kolo voľby nového prezidenta Talianska. Poslanci a menšia skupina špeciálnych regionálnych zástupcov vyberajú nástupcu terajšej hlavy štátu Sergia Mattarelu, no voľba sa začala bez jasného zoznamu kandidátov.Premiér Mario Draghi naznačil, že je ochotný kandidovať za prezidenta, no koaličné strany sú vo svojej podpore rozdelené pre obavy, že by jeho odchod z čela vlády vyvolal predčasné voľby. Zatiaľ ani jedna strana Draghiho nemenovala kandidátom.Súboj o prezidentské kreslo sa otvoril ešte viac po tom, čo v sobotu stiahol svoju kontroverznú kandidatúru niekdajší premiér Silvio Berlusconi. Ten vyhlásil, že mal dosť hlasov na víťazstvo, ale krajina si nemôže dovoliť politický rozkol. Jeho kancelária v nedeľu potvrdila, že Berlusconi v ostatných dňoch podstúpil testy v nemocnici v Miláne.Politické strany viedli cez víkend interné stretnutia, no mená potenciálnych kandidátov nezverejnili. Čoraz pravdepodobnejšie je, že prvé kolá hlasovania budú mať prázdne hlasovacie lístky alebo fiktívne mená, zatiaľ čo budú pokračovať zákulisné rokovania. Počas prvých troch kôl je na zvolenie potrebná absolútna väčšina hlasov. Od štvrtka už kandidátom stačí len jednoduchá väčšina.Voľba 13. prezidenta Talianska pripravuje priestor pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Mandát súčasného parlamentu sa končí v roku 2023.