 Štvrtok 14.5.2026
 Meniny má Bonifác
 24hod.sk    Z domova

14. mája 2026

Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky“ by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO


Politológ upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov. Politológ



14.5.2026 (SITA.sk) - Politológ upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov.


Politológ Miroslav Řádek poukázal na to, ako kauza matky Michala Šimečku s občianskym združením Projekt Fórum mení situáciu v opozícii, ako aj celkovú politickú náladu v citlivom predvolebnom období.

Řádek vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov. Problémom je však naďalej to, kto by mal Šimečku nahradiť?

„Lídri nerastú na stromoch a ani Progresívne Slovensko nemá veľa možností. Uvažovať môže napríklad o Ivanovi Korčokovi alebo o Ľudovítovi Ódorovi, ktorí sa už ale nikdy nezbavia imidžu elitárov,“ skonštatoval politológ v úvode.



Ani "Amazonky", ani Čaputová


Objavujú sa aj také názory, že Progresívne Slovensko by malo mať ženskú líderku. Najčastejšie sa skloňuje meno novej podpredsedníčky PS, Beáty Jurík.

Politológ Řádek si naopak myslí, že nástup niektorej z tzv. Amazoniek by skôr voličov odradil. „Do alternatívneho vzorca na novú vedúcu tvár progresívcov sa celkom nehodí ani žiadna z takzvaných Amazoniek, ktoré sa stredovému voličovi môžu javiť až príliš bojovne a progresívci by si tak mohli privrieť možnosti rastu svojich vlastných preferencií,“ hovorí Řádek.

Odborník načrtol, že zostáva ešte jedna možnosť a tou je veľkolepý návrat bývalej prezidentky SR Zuzany Čaputovej do aktívnej politiky. „Lenže, čo sa na začiatku môže zdať ako dobrý nápad, nemusí sa osvedčiť v realite. Akokoľvek mohla byť Zuzana Čaputová skvelou prezidentkou, reprezentatívna funkcia je predsa len niečo iné ako výkonná, či dokonca stranícka politika,“ skonštatoval na záver Řádek.


Zdroj: SITA.sk - Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky“ by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

