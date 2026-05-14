|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky“ by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO
Politológ upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov. Politológ
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - Politológ upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov.
Politológ Miroslav Řádek poukázal na to, ako kauza matky Michala Šimečku s občianskym združením Projekt Fórum mení situáciu v opozícii, ako aj celkovú politickú náladu v citlivom predvolebnom období.
Řádek vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov. Problémom je však naďalej to, kto by mal Šimečku nahradiť?
„Lídri nerastú na stromoch a ani Progresívne Slovensko nemá veľa možností. Uvažovať môže napríklad o Ivanovi Korčokovi alebo o Ľudovítovi Ódorovi, ktorí sa už ale nikdy nezbavia imidžu elitárov,“ skonštatoval politológ v úvode.
Objavujú sa aj také názory, že Progresívne Slovensko by malo mať ženskú líderku. Najčastejšie sa skloňuje meno novej podpredsedníčky PS, Beáty Jurík.
Politológ Řádek si naopak myslí, že nástup niektorej z tzv. Amazoniek by skôr voličov odradil. „Do alternatívneho vzorca na novú vedúcu tvár progresívcov sa celkom nehodí ani žiadna z takzvaných Amazoniek, ktoré sa stredovému voličovi môžu javiť až príliš bojovne a progresívci by si tak mohli privrieť možnosti rastu svojich vlastných preferencií,“ hovorí Řádek.
Odborník načrtol, že zostáva ešte jedna možnosť a tou je veľkolepý návrat bývalej prezidentky SR Zuzany Čaputovej do aktívnej politiky. „Lenže, čo sa na začiatku môže zdať ako dobrý nápad, nemusí sa osvedčiť v realite. Akokoľvek mohla byť Zuzana Čaputová skvelou prezidentkou, reprezentatívna funkcia je predsa len niečo iné ako výkonná, či dokonca stranícka politika,“ skonštatoval na záver Řádek.
Zdroj: SITA.sk - Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky“ by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Politológ Miroslav Řádek poukázal na to, ako kauza matky Michala Šimečku s občianskym združením Projekt Fórum mení situáciu v opozícii, ako aj celkovú politickú náladu v citlivom predvolebnom období.
Řádek vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti upozorňuje, že po prevalení kauzy matky Michala Šimečku čoraz častejšie zaznievajú úvahy o výmene lídra progresívcov. Problémom je však naďalej to, kto by mal Šimečku nahradiť?
„Lídri nerastú na stromoch a ani Progresívne Slovensko nemá veľa možností. Uvažovať môže napríklad o Ivanovi Korčokovi alebo o Ľudovítovi Ódorovi, ktorí sa už ale nikdy nezbavia imidžu elitárov,“ skonštatoval politológ v úvode.
Ani "Amazonky", ani Čaputová
Objavujú sa aj také názory, že Progresívne Slovensko by malo mať ženskú líderku. Najčastejšie sa skloňuje meno novej podpredsedníčky PS, Beáty Jurík.
Politológ Řádek si naopak myslí, že nástup niektorej z tzv. Amazoniek by skôr voličov odradil. „Do alternatívneho vzorca na novú vedúcu tvár progresívcov sa celkom nehodí ani žiadna z takzvaných Amazoniek, ktoré sa stredovému voličovi môžu javiť až príliš bojovne a progresívci by si tak mohli privrieť možnosti rastu svojich vlastných preferencií,“ hovorí Řádek.
Odborník načrtol, že zostáva ešte jedna možnosť a tou je veľkolepý návrat bývalej prezidentky SR Zuzany Čaputovej do aktívnej politiky. „Lenže, čo sa na začiatku môže zdať ako dobrý nápad, nemusí sa osvedčiť v realite. Akokoľvek mohla byť Zuzana Čaputová skvelou prezidentkou, reprezentatívna funkcia je predsa len niečo iné ako výkonná, či dokonca stranícka politika,“ skonštatoval na záver Řádek.
Zdroj: SITA.sk - Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky“ by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi
Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi
<< predchádzajúci článok
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí
Najväčší športový deň na Žitnom ostrove prilákal tisíce ľudí