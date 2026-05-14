 24hod.sk    Zo zahraničia

14. mája 2026

Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi


Tagy: Lotyšská vláda Premiérka Rezignácia Ukrajinské drony

Lotyšská premiérka Evika Siliňová vo štvrtok oznámila rezignáciu po kritike za postup vlády pri incidente s ukrajinskými dronmi.



14.5.2026 (SITA.sk) - Lotyšská premiérka Evika Siliňová vo štvrtok oznámila rezignáciu po kritike za postup vlády pri incidente s ukrajinskými dronmi.

Lotyšská premiérka Evika Siliňová vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámila svoju rezignáciu v súvislosti s postupom vlády pri incidente s ukrajinskými dronmi, ktoré 7. mája prenikli na územie Lotyšska.



Nezhody v koalícia


Vládna kríza sa prehĺbila po tom, čo ľavicová strana Progresívni stiahla podporu Siliňovej koalícii. Stalo sa tak po odvolaní ministra obrany Andrisa Sprudsa, člena tejto strany, ktorého premiérka v nedeľu prinútila odstúpiť.


Siliňová tvrdila, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany neboli nasadené dostatočne rýchlo na zachytenie dronov, ktoré počas ukrajinských útokov na Rusko prekročili hranice a dopadli na lotyšské územie.



Podpora Ukrajiny


Incident vyvolal v Lotyšsku rozsiahlu politickú diskusiu o pripravenosti krajiny čeliť bezpečnostným hrozbám v regióne. Lotyšsko, člen Európskej únie a NATO, patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022.




Zdroj: SITA.sk - Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí
Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky" by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO

