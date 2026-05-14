|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi
Lotyšská premiérka Evika Siliňová vo štvrtok oznámila rezignáciu po kritike za postup vlády pri incidente s ukrajinskými dronmi. Lotyšská premiérka
Zdieľať
Lotyšská premiérka Evika Siliňová vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámila svoju rezignáciu v súvislosti s postupom vlády pri incidente s ukrajinskými dronmi, ktoré 7. mája prenikli na územie Lotyšska.
Nezhody v koalícia
Vládna kríza sa prehĺbila po tom, čo ľavicová strana Progresívni stiahla podporu Siliňovej koalícii. Stalo sa tak po odvolaní ministra obrany Andrisa Sprudsa, člena tejto strany, ktorého premiérka v nedeľu prinútila odstúpiť.
Siliňová tvrdila, že lotyšské systémy protivzdušnej obrany neboli nasadené dostatočne rýchlo na zachytenie dronov, ktoré počas ukrajinských útokov na Rusko prekročili hranice a dopadli na lotyšské územie.
Podpora Ukrajiny
Incident vyvolal v Lotyšsku rozsiahlu politickú diskusiu o pripravenosti krajiny čeliť bezpečnostným hrozbám v regióne. Lotyšsko, člen Európskej únie a NATO, patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí
Kto by mohol vymeniť Šimečku? Korčok a Ódor sa javia ľuďom ako elitári. „Amazonky“ by zas skôr odradili voličov, hovorí politológ – VIDEO