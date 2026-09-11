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11. septembra 2026
Kto je kráľom Manchestru? Carrick má pred derby jasno v tom, kto ním nie je
Tagy: Premier League 2026/2027
Michael Carrick reaguje na výrok Elliota Andersona o dominancii Manchestru City. Tréner Michael Carrick z anglického futbalového klubu Manchester United odmietol tvrdenie stredopoliara Elliota Andersona z ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Michael Carrick reaguje na výrok Elliota Andersona o dominancii Manchestru City.
Tréner Michael Carrick z anglického futbalového klubu Manchester United odmietol tvrdenie stredopoliara Elliota Andersona z Manchestru City, že pred nedeľňajším derby zápasom práve "The Citizens" sú "králi Manchestru". "Red Devils" v tabuľke Premier League zaostávajú za svojimi mestskými rivalmi už o päť bodov a Andersonove slová o ich dominantnej pozícii rezonujú medzi fanúšikmi tímu z Old Traffordu.
Anderson sa k City pridal v počas leta, z Nottinghamu Forest prišiel za 116 miliónov libier (cca 135 miliónov eur), keď United nechceli vstúpiť do prestupovej vojny. Dvadsaťtriročný mladík tak môže očakávať nepriateľskú reakciu fanúšikov United po svojom provokatívnom výroku.
"Odkedy poznám Manchester, City sú králi Manchestru," povedal Anderson po príchode na Etihad Stadium. Od odchodu Alexa Fergusona, ktorý v roku 2013 vyhral Premier League s United, v meste dominujú City a získali sedem ligových titulov, ovládli aj Ligu majstrov spolu s množstvom ďalších trofejí.
Napriek tomu Carrick nesúhlasí s hodnotením Andersona súčasnej rovnováhy síl. "Rozhodne nepoužívam tento výraz," uviedol Carrick, ktorý v januári priviedol United k víťazstvu nad City 2:0.
"Sme dostatočne pokorní a realistickí, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzame v ostatnom čase. Potrebujeme a chceme byť lepší a chceme viac súperiť," dodal.
Na tlačovej konferencii kouč City Enzo Maresca podporil Andersonov názor s odkazom na nedávnu históriu. "Dôvod, prečo to Elliot povedal, je, že vyrastal počas posledných 15 rokov," vysvetlil taliansky tréner. "Manchester City dosiahol neuveriteľné úspechy, je teda prirodzené, že Elliot to tak vníma," dodal.
United mali rozpačitý štart sezóny s jedným víťazstvom z troch zápasov, no vo štvrtok v Lige majstrov zdolali Sabah 4:0. City pod vedením Marescu vyhrali všetky štyri zápasy v tejto sezóne, tri z nich v lige.
Carrick však verí, že United sa nachádzajú na vzostupe treťom mieste v minulej sezóne. "Očakávania sa zmenili, sme v Lige majstrov a to ukazuje pokrok, ktorý sme dosiahli. Musíme sa dostať do neskorších fáz súťaže a plniť si očakávania, ktoré s tým prichádzajú," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Kto je kráľom Manchestru? Carrick má pred derby jasno v tom, kto ním nie je © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Michael Carrick z anglického futbalového klubu Manchester United odmietol tvrdenie stredopoliara Elliota Andersona z Manchestru City, že pred nedeľňajším derby zápasom práve "The Citizens" sú "králi Manchestru". "Red Devils" v tabuľke Premier League zaostávajú za svojimi mestskými rivalmi už o päť bodov a Andersonove slová o ich dominantnej pozícii rezonujú medzi fanúšikmi tímu z Old Traffordu.
Anderson sa k City pridal v počas leta, z Nottinghamu Forest prišiel za 116 miliónov libier (cca 135 miliónov eur), keď United nechceli vstúpiť do prestupovej vojny. Dvadsaťtriročný mladík tak môže očakávať nepriateľskú reakciu fanúšikov United po svojom provokatívnom výroku.
"Odkedy poznám Manchester, City sú králi Manchestru," povedal Anderson po príchode na Etihad Stadium. Od odchodu Alexa Fergusona, ktorý v roku 2013 vyhral Premier League s United, v meste dominujú City a získali sedem ligových titulov, ovládli aj Ligu majstrov spolu s množstvom ďalších trofejí.
Napriek tomu Carrick nesúhlasí s hodnotením Andersona súčasnej rovnováhy síl. "Rozhodne nepoužívam tento výraz," uviedol Carrick, ktorý v januári priviedol United k víťazstvu nad City 2:0.
"Sme dostatočne pokorní a realistickí, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzame v ostatnom čase. Potrebujeme a chceme byť lepší a chceme viac súperiť," dodal.
Na tlačovej konferencii kouč City Enzo Maresca podporil Andersonov názor s odkazom na nedávnu históriu. "Dôvod, prečo to Elliot povedal, je, že vyrastal počas posledných 15 rokov," vysvetlil taliansky tréner. "Manchester City dosiahol neuveriteľné úspechy, je teda prirodzené, že Elliot to tak vníma," dodal.
United mali rozpačitý štart sezóny s jedným víťazstvom z troch zápasov, no vo štvrtok v Lige majstrov zdolali Sabah 4:0. City pod vedením Marescu vyhrali všetky štyri zápasy v tejto sezóne, tri z nich v lige.
Carrick však verí, že United sa nachádzajú na vzostupe treťom mieste v minulej sezóne. "Očakávania sa zmenili, sme v Lige majstrov a to ukazuje pokrok, ktorý sme dosiahli. Musíme sa dostať do neskorších fáz súťaže a plniť si očakávania, ktoré s tým prichádzajú," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Kto je kráľom Manchestru? Carrick má pred derby jasno v tom, kto ním nie je © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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