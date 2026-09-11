|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 11.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bystrík
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. septembra 2026
Mourinho verí, že Vinícius Júnior sa v Reale Madrid prebudí a bude opäť rozhodovať zápasy
Tagy: La Liga 2026/2027
Portugalský kouč José Mourinho zdôrazňuje pracovitosť brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora, ktorý sa zatiaľ neukázal v plnej sile. Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho ...
Zdieľať
11.9.2026 (SITA.sk) - Portugalský kouč José Mourinho zdôrazňuje pracovitosť brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora, ktorý sa zatiaľ neukázal v plnej sile.
Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid s dôverou očakáva, že Brazílčan Vinícius Júnior opäť nájde svoju útočnú brilantnosť, ktorá mu priniesla povesť jedného z najobávanejších útočníkov na európskych trávnikoch. Brazílčan pred aktuálnou sezónou predĺžil zmluvu napriek špekuláciám o prestupe do londýnskeho Arsenalu, patrí k pilierom súčasnej éry španielskeho veľkoklubu.
Hoci vedenie Realu vrátane prezidenta Florentina Péreza dlhodobo podporuje mladého krídelníka, avšak hľadanie rovnováhy v tíme, ktorý stojí sile útočnej trojice Vinícius, Kylian Mbappé a Jude Bellingham, sa ukázalo ako náročné. Predchádzajúci tréneri klubu vrátane Carla Ancelottiho či Xabiho Alonsa neuspeli pri budovaní funkčného herného systému a klub od príchodu Mbappého nezískal významný titul.
Mourinho sa do "bieleho baletu" vrátil s úlohou skonsolidovať hviezdy a po chaotickom ročníku 2025/2026 verí, že dokáže nájsť riešenie. V rozhovoroch zdôraznil, že pozície spomínaných hráčov sa navzájom nevylučujú, hoci takticky je úloha náročná.
Vinícius začal novú sezónu rozpačito a v tohtotýždňovom zápase Ligy majstrov proti talianskemu Interu Miláno neukázal oslnivú formu, aj keď si Mourinho si cení jeho pracovitosť a odhodlanie. Brazílskeho krídelníka počas zápasu niektorí fanúšikovia vypískali, ale pri odchode z hracej plochy mu tréner vyjadril podporu.
"Vzbudzuje vo mne úctu. Nie je zatiaľ vo svojej najlepšej forme, čo vie sám a tvrdo na sebe pracuje, aby sa znova stal hráčom, ktorý rozhoduje zápasy," povedal Mourinho. Pripomenul tiež Viníciusove góly proti Benfice Lisabon v minulej sezóne, keď Brazílčan zohral kľúčovú rolu pri vyradení portugalského tímu z európskych pohárových súťaží.
Víťazstvo 2:1 nad milánskym Interom prinieslo Realu potrebnú morálnu vzpruhu po prehre v La Lige s Betisom Sevilla a klub sa teraz sústredí na sobotňajší ligový zápas proti Rayu Vallecano, v ktorom si nesmie dovoliť ďalšiu stratu, aby držal krok s úradujúcimi majstrami FC Barcelona.
Vinícius zdôraznil schopnosť spolupráce s Mbappém a priznal, že Mourinho ho presvedčil, že Real Madrid je pre neho optimálnou voľbou. Mourinho vyzdvihol dôležitosť hernej činnosti bez lopty a povedal, že keď Vinícius nebol schopný brániť, bolo to skôr kvôli únave. Zlepšenie jeho pracovitej etiky možno momentálne stačí, kým sa pod vedením Mourinha objaví jeho "najostrejšia" verzia.
Brazílsky krídelník si počas zápasu proti Interu pripísal deväť získaných lôpt, čo bolo viditeľné aj cez piskot z hľadiska, no tréner verí, že čoskoro príde čas, kedy Vinícius bude opäť rozhodovať zápasy svojimi výkonmi.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho verí, že Vinícius Júnior sa v Reale Madrid prebudí a bude opäť rozhodovať zápasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský tréner José Mourinho zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid s dôverou očakáva, že Brazílčan Vinícius Júnior opäť nájde svoju útočnú brilantnosť, ktorá mu priniesla povesť jedného z najobávanejších útočníkov na európskych trávnikoch. Brazílčan pred aktuálnou sezónou predĺžil zmluvu napriek špekuláciám o prestupe do londýnskeho Arsenalu, patrí k pilierom súčasnej éry španielskeho veľkoklubu.
Hoci vedenie Realu vrátane prezidenta Florentina Péreza dlhodobo podporuje mladého krídelníka, avšak hľadanie rovnováhy v tíme, ktorý stojí sile útočnej trojice Vinícius, Kylian Mbappé a Jude Bellingham, sa ukázalo ako náročné. Predchádzajúci tréneri klubu vrátane Carla Ancelottiho či Xabiho Alonsa neuspeli pri budovaní funkčného herného systému a klub od príchodu Mbappého nezískal významný titul.
Mourinho sa do "bieleho baletu" vrátil s úlohou skonsolidovať hviezdy a po chaotickom ročníku 2025/2026 verí, že dokáže nájsť riešenie. V rozhovoroch zdôraznil, že pozície spomínaných hráčov sa navzájom nevylučujú, hoci takticky je úloha náročná.
Vinícius začal novú sezónu rozpačito a v tohtotýždňovom zápase Ligy majstrov proti talianskemu Interu Miláno neukázal oslnivú formu, aj keď si Mourinho si cení jeho pracovitosť a odhodlanie. Brazílskeho krídelníka počas zápasu niektorí fanúšikovia vypískali, ale pri odchode z hracej plochy mu tréner vyjadril podporu.
"Vzbudzuje vo mne úctu. Nie je zatiaľ vo svojej najlepšej forme, čo vie sám a tvrdo na sebe pracuje, aby sa znova stal hráčom, ktorý rozhoduje zápasy," povedal Mourinho. Pripomenul tiež Viníciusove góly proti Benfice Lisabon v minulej sezóne, keď Brazílčan zohral kľúčovú rolu pri vyradení portugalského tímu z európskych pohárových súťaží.
Víťazstvo 2:1 nad milánskym Interom prinieslo Realu potrebnú morálnu vzpruhu po prehre v La Lige s Betisom Sevilla a klub sa teraz sústredí na sobotňajší ligový zápas proti Rayu Vallecano, v ktorom si nesmie dovoliť ďalšiu stratu, aby držal krok s úradujúcimi majstrami FC Barcelona.
Vinícius zdôraznil schopnosť spolupráce s Mbappém a priznal, že Mourinho ho presvedčil, že Real Madrid je pre neho optimálnou voľbou. Mourinho vyzdvihol dôležitosť hernej činnosti bez lopty a povedal, že keď Vinícius nebol schopný brániť, bolo to skôr kvôli únave. Zlepšenie jeho pracovitej etiky možno momentálne stačí, kým sa pod vedením Mourinha objaví jeho "najostrejšia" verzia.
Brazílsky krídelník si počas zápasu proti Interu pripísal deväť získaných lôpt, čo bolo viditeľné aj cez piskot z hľadiska, no tréner verí, že čoskoro príde čas, kedy Vinícius bude opäť rozhodovať zápasy svojimi výkonmi.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho verí, že Vinícius Júnior sa v Reale Madrid prebudí a bude opäť rozhodovať zápasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kto je kráľom Manchestru? Carrick má pred derby jasno v tom, kto ním nie je
Kto je kráľom Manchestru? Carrick má pred derby jasno v tom, kto ním nie je
<< predchádzajúci článok
Tréner Arsenalu je prekvapený vyjadreniami Jesusa o odchode do FC Barcelona
Tréner Arsenalu je prekvapený vyjadreniami Jesusa o odchode do FC Barcelona