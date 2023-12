Kto je páchateľ streľby v Prahe? Nenávidel svet, chcel po sebe zanechať čo najviac bolesti a inšpiroval sa Afanaskinovou

Príspevky písal v azbuke

Najprv zabil svojho otca

21.12.2023 (SITA.sk) - Páchateľ, ktorý vo štvrtok vraždil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a bol jej študentom, svoj útok plánoval.Ako referuje web iDnes.cz, tento týždeň na sociálnej sieti Telegram napísal, že nenávidí svet a chce za sebou zanechať pokiaľ možno čo najviac bolesti.Podľa webu seznamzpravy.cz si profil so svojím menom na Telegrame založil začiatkom tohto mesiaca a zverejňoval na ňom príspevky v azbuke.V nich autor najskôr píše, že profil bude jeho denník a že chce spáchať streľbu v škole, možno aj samovraždu. Neskôr potom dodal, že ho inšpirovala Alina Afanaskinová, no tá podľa neho nezabila dosť ľudí a on sa to pokúsi napraviť.Odkazoval tým na ruskú školáčku Alinu Afanaskinovú, páchateľku masovej streľby v škole Briansku, pri ktorej 7. decembra zomreli dvaja ľudia a ďalší boli zranení. Potom sama spáchala samovraždu.Polícia pracuje s možnosťou, že by profil mohol skutočne patriť vrahovi, ale isté to nie je. Teóriu, že by skutočne išlo o účet útočníka, však spochybňujú niektorí experti.Tí pripomínajú napríklad možnosť Telegramu spätne upravovať príspevky a poukazujú aj na perfektnú ruštinu v príspevkoch.Incident sa odohral vo štvrtok poobede v budove Filozofickej fakulty Karlovej univerzity na Námestí Jana Palacha.Pre incident uzavreli celé námestie v centre českej metropoly aj blízke okolie. Niektorí zamestnanci a študenti školy sa zabarikádovali vo vnútri budovy.Strelec, ktorého české médiá identifikovali ako David K., predtým, ako zabil najmenej 15 ľudí a 24 zranil, zabil svojho otca v obci Hostouň na Kladensku. Páchateľ je po smrti.Policajný prezident Martin Vondrášek povedal, že si podľa všetkého zobral život, ale polícia vyšetruje aj možnosť, že ho zabila aj policajná streľba.