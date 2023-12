VIDEO: Pri streľbe v Prahe prišlo o život najmenej 15 ľudí

Pri streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe prišlo vo štvrtok o život najmenej 15 ľudí a minimálne 24 je zranených. Počet mŕtvych vo štvrtok korigoval český policajný prezident Martin Vondrášek. Strelec bol podľa jeho slov študentom školy, najskôr zastrelil svojho otca, potom odišiel do Prahy. Skutok bol podľa Vondráška premyslený, študent sa zrejme inšpiroval činom v zahraničí.



Polícia podľa Vondráška obdržala vo štvrtok o 12.20 h oznámenie o tom, že z obce Hostouň odišiel do Prahy 24-ročný muž, ktorý si chcel vziať život. O 20 minút neskôr dostala správu, že v rovnakej obci našli mŕtveho muža. Zistili, že išlo o páchateľovho otca. Polícia potom podľa Vondráška ľahko zistila, že strelec bol študentom FF UK v Prahe a tiež, že mal mať vo štvrtok prednášku v budove na Celetnej ulici. Túto budovu preto evakuovala a po mladíkovi pátrala, v budove však nebol.

Krátko pred 15.00 h polícia dostala prvé informácie o streľbe z hlavnej budovy FF UK, ktorá sa nachádza na Palachovom námestí. Prvé hliadky boli podľa policajného prezidenta na mieste v jednotkách minút, zásahová jednotka dorazila do 12 minút. O 15.20 h prišla informácia, že na ochodze budovy je bezvládne telo strelca. Vondrášek nespresnil, či ho zabila polícia alebo spáchal samovraždu, ale ako pravdepodobnejšie označil druhú možnosť, pretože utrpel "devastujúce zranenia". Tie tiež zabránili tomu, aby ho mohli ihneď identifikovať.



Páchateľ bol podľa policajného prezidenta legálnym držiteľom niekoľkých zbraní. Dodal, že existujú indície, že sa strelec inšpiroval teroristickým útokom, ktorý sa odohral tento rok v Rusku. Musia to však podľa neho ešte overiť.



Na mieste je aj minister vnútra Vít Rakušan. "Neexistuje žiadna indícia, že by tento čin mal akúkoľvek spojitosť s medzinárodným terorizmom," zdôraznil. Dodal, že keď dôjde k stotožneniu obetí, rezort bude komunikovať aj so zastupiteľskými úradmi, aby potvrdili alebo vylúčili, či sú medzi obeťami aj ľudia z iných krajín.





Vondrášek: V budove bol arzenál zbraní, bez rýchleho zásahu by bolo viac obetí

Polícia v budove Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) našla "obrovský arzenál" zbraní a streliva, bez jej rýchleho zásahu by obetí bolo násobne viac. Na ďalšom mimoriadnom brífingu to vo štvrtok uviedol český policajný prezident Martin Vondrášek. Upresnil, že obetí bolo 14, zranených osôb je 25, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe."Osobne som mohol vidieť obrovský arzenál zbraní a streliva priamo v budove FF UK. Som presvedčený, že nebyť rýchleho zákroku polície ČR – ktorá bola na mieste v jednotkách minút a zásahová jednotka do 12 minút, vstup do objektu bol veľmi rýchly vrátane postupu od spodných poschodí až na strechu budovy – tak by obetí vnútri objektu bolo násobne viac," povedal Vondrášek.

Český minister vnútra Vít Rakušan (uprostred) a policajt Martin Vondrášek (vľavo) hovoria s novinármi po masovej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v centre Prahy 21. decembra 2023.





Keď útočník strieľal z rímsy, polícia podľa neho streľbu opätovala. Dodal, že v tejto chvíli prebieha obhliadka miesta činu a identifikácia obetí. Minister vnútra Vít Rakušan doplnil, že len čo budú mať informácie o totožnosti obetí a boli by medzi nimi nejakí cudzinci, budú informovať zastupiteľské úrady daných krajín.



Minister tiež vyzval ľudí, aby nezdieľali na sociálnych sieťach rôzne neoverené informácie či špekulácie. "Zdieľajme len informácie, ktoré majú nejakú relevanciu," zdôraznil. Vyzdvihol tiež prácu zasahujúcich policajtov, bola podľa neho profesionálna. Na otázku, či by sa v Česku mala sprísniť zbraňová legislatíva, odpovedal, že je podľa neho "pomerne prísna". Ale pripustil, že sa o téme bude viesť diskusia.



Policajný prezident tiež oznámil, že pracujú s verziou, v ktorej strelec z FF UK má na svedomí aj dve obete z konca minulého týždňa v Klánovickom lese na východnom okraji Prahy. Polícia tam našla mŕtveho muža a jeho niekoľkomesačné dieťa. Zatiaľ však nie je známa žiadna väzba útočníka k obetiam ani lokalite, boli to podľa neho zrejme náhodne vybrané obete.

Výberová chronológia tragických prípadov streľby na školách v Európe od roku 2000:







16. marca 2000 - Nemecko - Šestnásťročný študent v bavorskom mestečku Branneburg zastrelil riaditeľa internátnej školy a pri pokuse o samovraždu sa zranil.







19. februára 2002 – Nemecko - V bavorskom meste Freising zastrelil bývalý študent troch ľudí a zranil učiteľa na obchodnej škole, z ktorej ho predtým vylúčili. Následne sa sám pripravil o život.







26. apríla 2002 - Nemecko - Bývalý študent strednej školy v Erfurte sa chcel pomstiť za to, že ho vylúčili, a začal v škole strieľať. Zabil pritom 18 ľudí a spáchal samovraždu.







13. januára 2004 - Holandsko - Sedemnásťročný študent Murat Demir strelil do hlavy učiteľovi ekonomiky v bufete plnom študentov na strednej škole v Haagu, pričom ho smrteľne zranil. Išlo o odplatu za vylúčenie zo školy.







20. novembra 2006 - Nemecko - Sebastian Bosse začal strieľať vo svojej bývalej škole v Emsdettene. Zranil piatich ľudí a následne spáchal samovraždu. Desiatky ďalších študentov museli hospitalizovať v dôsledku inhalácie dymu, pretože útočník predtým odpálil dymové bomby. Spolu bolo 37 zranených.







7. novembra 2007 - Fínsko - Stredoškolský študent Pekka-Eric Auvinen spustil streľbu v škole v mestečku Tuusula počas vyučovania. Zabil šesť študentov, riaditeľku školy a ošetrovateľku. Osemnásťročný mladík zomrel o desať hodín neskôr v helsinskej nemocnici na následky strelnej rany na hlave, ktorú si sám spôsobil.







23. septembra 2008 – Fínsko - Desať obetí si vyžiadala streľba na odbornej škole na severozápade Fínska. Paľbu spustil študent školy, ktorý následne spáchal samovraždu.







11. marca 2009 - Nemecko - Bývalý študent strieľal v škole v meste Winnenden. O život pripravil najmenej 11 študentov a tri učiteľky a na úteku troch ľudí. Pri prestrelke s políciou prišiel o život.







17. októbra 2018 - Rusko - V dôsledku streľby a výbuchu na strednej škole v meste Kerč na anektovanom Krymskom polostrove zahynulo 20 ľudí a viac ako 70 utrpelo zranenia. Útočníkom bol 18-ročný Vladislav Rosľakov, ktorý po útoku spáchal samovraždu.







11. mája 2021 - Rusko - Bývalý študent strednej školy v Kazani Iľnaz Gaľavijev prišiel do školy vyzbrojený strelnou zbraňou a výbušným zariadením. V areáli školy spustil paľbu, pri ktorej prišlo o život sedem študentov a dvaja učitelia.







20. septembra 2021 - Rusko - Streľba na univerzite v meste Perm na východe európskej časti Ruska si vyžiadala šesť obetí a 43 zranených. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie neskôr uviedol, že útočníkom bol jeden zo študentov školy Timur Bekmansurov, ktorého príslušníci polície pri zadržaní postrelili.







26. septembra 2022 - Rusko - Streľba v škole v stredoruskom meste Iževsk si vyžiadala 17 obetí, medzi ktorými bolo 11 detí. Podľa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) bol páchateľom 34-ročný Arťom Kazancev, bývalý žiak školy, ktorý po útoku spáchal samovraždu.







3. mája 2023 - Srbsko - Deväť ľudí vrátane ôsmich detí zahynulo a ďalších sedem utrpelo zranenia pri streľbe na základnej škole v centre Belehradu.







7. decembra 2023 - Rusko - Tínedžerka vyzbrojená brokovnicou zastrelila jedného zo spolužiakov a najmenej ďalších piatich zranila. K útoku došlo v škole v meste Briansk neďaleko hraníc s Ukrajinou.