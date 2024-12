Kto je prezident Slovenska, ako je na tom Fico, význam slova synantropný aj praktické otázky hľadali Slováci na Google – REBRÍČEK

Trendy s výrazom „Ako?“

1. Ako voliť v eurovoľbách

2. Ako voliť prezidenta

3. Ako je na tom Strečno

4. Ako je na tom Fico

5. Ako vyfúknuť vajce

6. Ako zavariť čerešne

7. Ako uvariť údené mäso

8. Ako dopadli eurovoľby

9. Ako uvariť ryžu

10. Ako upliesť korbáč

Trendy s výrazom „Kde?“

1. Kde sledovať Fury vs Usyk

2. Kde sledovať Nova Sport 6

3. Kde sledovať Slovan – Manchester City

4. Kde sledovať Végh vs Vémola

5. Kde pozerať MS v hokeji 2024

6. Kde pozerať Euro 2024

7. Kde sledovať Oktagon

8. Kde pozerať F1

9. Kde sa natáčalo Na vlnách Jadranu

10. Kde pozerať olympiádu 2024

Trendy s výrazom „Kto?“

1. Kto vypadol z Let's Dance

2. Kto vyhral voľby v USA

3. Kto je prezident Slovenska

4. Kto vypadol z Ruže pre nevestu 2

5. Kto vyhral eurovoľby

6. Kto vyhral MS v hokeji

7. Kto postrelil Fica

8. Kto vynašiel žiarovku

9. Kto vyhral Oktagon

10. Kto sa dostal do Európskeho parlamentu

Trendy s výrazom „Kedy?“

1. Kedy bude Ruža pre nevestu 2

2. Kedy budú výsledky eurovolieb

3. Kedy začína olympiáda

4. Kedy hrá Schmiedlová

5. Kedy budú výsledky volieb USA

6. Kedy bude Farma 16

7. Kedy sú voľby prezidenta SK

8. Kedy začína vykurovacia sezóna

9. Kedy skončia horúčavy

10. Kedy začína Dunaj, k vašim službám

Trendy s výrazom „význam“

1. Synantropný

2. Opcia

3. Kulminovať

4. Filantrop

5. Nomád

6. Ex offo

7. Hochštapler

8. Ambivalentný

9. Status quo

10. Právo veta

Trendy s výrazom „Dovolenka“

1. Vietnam

2. Turecko

3. Bahrajn

4. Taliansko

5. Chorvátsko

6. Bulharsko

7. Grécko

8. Španielsko

9. Egypt

10. Cyprus

Trendy v kategórii „Športové udalosti“

1. ME vo futbale

2. MS v hokeji

3. Letná olympiáda

4. Tour de France

5. Copa América

6. Niké liga

7. Oktagon

8. Liga národov

9. Wimbledon

10. Okolo Slovenska

Trendy v kategórii „Zápasy slovenskej reprezentácie“

1. Slovensko – Anglicko (futbal)

2. Slovensko – Rumunsko (futbal)

3. Slovensko – USA (hokej)

4. Slovensko – Poľsko (hokej)

5. Slovensko – Belgicko (futbal)

6. Slovensko – Švédsko (futbal)

7. Slovensko – Nemecko (hokej)

8. Slovensko – Azerbajdžan (futbal)

9. Slovensko – Ukrajina (futbal)

10. Slovensko – Estónsko (futbal)

Trendy v kategórii „Film“

1. Miki

2. Kavej

3. V hlave 2

4. Vojna policajtov

5. Duna 2

6. Beetlejuice Beetlejuice

7. Jedeme na teambuilding

8. Deadpool a Wolverine

9. Vlny

10. Kung Fu Panda 4



Trendy v kategórii „TV zábava“



1. Ruža pre nevestu 2

2. Emily in Paris

3. Let's Dance

4. Bridgerton

5. Zrada

6. Nauč ma milovať

7. Viola

8. Maxton Hall

9. Farma 16

10. Love Island

Trendy s výrazom „Recept“ – slané jedlá

1. Sviečková na smotane

2. Cuketové placky

3. Langoše s kyslou smotanou

4. Strapačky s kyslou kapustou

5. Plnená paprika

6. Mexický guláš

7. Cestovinový šalát

8. Paprikáš

9. Segedínsky guláš

10. Kuracie soté



Trendy s výrazom „Recept“ – sladké jedlá



1. Slivkové gule

2. Buchty na pare

3. Žemľovka

4. Pečené buchty

5. Párance

6. Palacinky

7. Muránske buchty

8. Lekvárové pirohy

9. Šišky

10. Dukátové buchtičky

Trendy s výrazom „Recept“ – polievky

1. Kulajda

2. Hŕstková polievka

3. Držková

4. Minestrone

5. Kapustová polievka

6. Tom Yum

7. Slepačí vývar

8. Hovädzí vývar

9. Žurek

10. Šošovicová polievka



Trendy s výrazom „Recept“ – dezerty



1. Metrový koláč

2. Jablkový koláč

3. Indiánky

4. Banánový chlieb

5. Rakvičky

6. Kremnické krumple

7. Medové rezy8. Čerešňová bublanina

9. Korunovačný dezert

10. Venčeky

Trendy s výrazom „Recept“ – nápoje

1. Aperol Spritz

2. Orechový likér

3. Limoncello

4. Víno z arónie

5. Griotka

6. Matcha Latte

7. Pečený čaj

8. Ľadová káva

9. Ginger shot

10. Vaječný likér

Trendy s výrazom „Recept“ – sirupy

1. Bazový od babičky

2. Jahodový

3. Čerešňový

4. Agátový

5. Pumpkin spice

6. Z arónie

7. Medovkový

8. Morušový

9. Rakytníkový

10. Z materinej dúšky





31.12.2024 (SITA.sk) - Mnohé otázky, ktoré sa Slováci a Slovenky pýtali na Google , reflektujú dianie okolo nás. Zaujímalo nás, Ako voliť v eurovoľbách, Kto je prezident Slovenska či Kedy budú výsledky volieb USA . V otázkach sa odzrkadľuje aj pokus o atentát na slovenského premiéra . Pýtali sme sa Ako je na tom Fico či Kto postrelil Fica Vo vyhľadávaní však kladieme aj praktické otázky, ako Ako zavariť čerešne či Kto vynašiel žiarovku. Kladené otázky tiež svedčia aj o tom, že sme národom športovým, pýtali sme sa napríklad Kedy hrá Schmiedlová, Kedy začína olympiáda, Kto vyhral MS v hokeji, Kde pozerať Euro 2024 či Kde sledovať Oktagon.