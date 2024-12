Polícia varuje pred používaním neoverenej pyrotechniky, je to protiprávne a môže to ohroziť život aj zdravie – VIDEO

Bezpečná vzdialenosť

Alkohol a pyrotechnika

31.12.2024 (SITA.sk) - Používanie nebezpečnej, neoverenej alebo zakázanej pyrotechniky je nielen protiprávne, ale môže ohroziť život a zdravie. Nesprávne zaobchádzanie s pyrotechnikou môže spôsobiť vážne zranenia, požiare či škody na majetku. Polícia preto radí používať pyrotechniku iba vo vonkajšom prostredí a ďaleko od budov, áut či horľavých materiálov, zapáliť ju z bezpečnej vzdialenosti a ihneď ustúpiť.„Nikdy nedržte odpálenú pyrotechniku v rukách a nevhadzujte ju do davu či uzavretých priestorov. Používať by sa mala len legálna pyrotechnika kúpená od overených predajcov a treba tiež skontrolovať jej certifikáciu. Vždy si prečítajte návod na použitie a riaďte sa ním,“ radí polícia na Facebooku.Zároveň poukazuje na to, že alkohol a pyrotechnika nejdú dokopy a rozhodovať sa treba vždy s čistou hlavou. Pyrotechnika sa tiež nemá odpaľovať v blízkosti detí, zvierat či osôb so zdravotnými problémami.„Nikdy sa nepribližujte k pyrotechnike, ktorá zlyhala. Počkajte aspoň 20 minút a zalejte ju vodou,“ dodáva polícia. Od 2. januára 2024 platí zákaz používania niektorých druhov pyrotechniky, ktoré môžu spôsobovať hlukové alebo iné znečistenie.„Dbajte na aktuálne predpisy a používajte len povolené výrobky,“ upozorňuje polícia. Dodržiavať tiež treba nočný kľud a predpisy samospráv, ktoré upravujú používanie pyrotechniky.