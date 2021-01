Kto má a kto nemá od 11. januára nárok na pandemickú OČR?

Kto nepodáva novú žiadosť?

Čestné vyhlásenie k žiadosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) budú mať od 11. januára tohto roka tí rodičia, ktorých deti vo veku do 11 rokov pre zatvorenú škôlku alebo školu zostanú doma a dieťa nebude navštevovať ani školský klub.V tlačovej správe o tom informuje Sociálna poisťovňa . Podmienkou je totiž osobná a celodenná starostlivosť o dieťa, ktorá nie je splnená vtedy, ak dieťa navštevuje školský klub.Ak ide o dieťa vo veku do 16 rokov, je potrebné potvrdenie ošetrujúceho lekára o tom, že zdravotný stav dieťaťa si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie. Nárok na pandemickú OČR pritom nemajú tí zamestnanci, ktorí počas starostlivosti o dieťa pracujú z domu a v tomto období majú príjem z pracovného pomeru."Ak už vám bol počas krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate," upozorňuje poisťovňa.Koncom tohto mesiaca tak rodič pošle do poisťovne iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. "V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné," usmerňuje Sociálna poisťovňa.Koncom januára potom rodič zašle aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Poisťovňa rodičom odporúča, aby využívali elektronické formuláre, ktoré sú zverejnené na jej internetovej stránke. "Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v Sociálnej poisťovni a jeho skoršie vyplatenie," dodáva poisťovňa.Všetky školy by mali od 11. januára pokračovať v dištančnom spôsobe vyučovania. Materské školy by však mali naďalej fungovať pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. "Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR," uviedol v pondelok minister školstva Branislav Gröhling