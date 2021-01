Hattas: Pozitivita v Nitre bola oproti novembru štvornásobne vyššia

V Nitrianskom okrese sa v nedeľu o 17. hodine skončilo prvé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Zapojilo sa doň všetkých 60 obcí spolu s mestami Nitra a Vráble.





V obciach bolo otvorených celkovo 70 odberných miest, vo Vrábľoch deväť a v Nitre 37. „Všetky fungovali bez problémov a testovanie prebiehalo plynule. Bolo to možné iba vďaka výbornej spolupráci s mestami, obcami, nemocnicami v regióne, ozbrojenými silami, políciou i vládou. Podľa posledných informácií bolo v celom okrese v nedeľu k 12. hodine otestovaných okolo 78.000 ľudí, z nich bolo pozitívnych do 2000 testovaných,“ uviedla prednostka Okresného úradu v Nitre Eva Hajdamárová.Podľa slov nitrianskeho primátora Mareka Hattasa prebiehalo testovanie vo všetkých 37 odberových miestach bez problémov. „Niekedy sa vytvorili aj dvojhodinové rady, niekedy neboli žiadne. Podstatné je, že sme stihli otestovať všetkých, ktorí sa chceli dať otestovať. Účasť bola približne rovnaká ako pri testovaní vlani v novembri, pri celoslovenskom testovaní. Rozdiel bol v tom, že incidencia, respektíve pozitivita, je štvornásobne vyššia ako v novembri,“ zdôraznil Hattas.S viacerými problémami pri zabezpečení testovania zápasili obce. Podľa slov starostu Malého Lapáša Petra Šveca sa však vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných zložiek podarilo testovanie všade zorganizovať. „Okresný úrad nám pomohol so zazmluvnením zdravotníkov, čo bol náš najväčší problém. Pomohla nám nemocnica v Nových Zámkoch a pomáhali si aj obce navzájom. Veľa ľudí v našej obci už ochorenie COVID-19 malo alebo sú v karanténe, chodili teda hlavne mladší ľudia. Verím, že po ďalších kolách testovania sa situácia zlepší a ľudia nebudú zomierať tak ako doteraz,“ povedal Švec.Premiér Igor Matovič (OĽANO) považuje zorganizovanie plošného testovania v celom Nitrianskom okrese v priebehu troch dní za heroický výkon. Zároveň vyzval všetkých primátorov a starostov na Slovensku, aby sa pridali a ukázali, že im záleží na životoch ľudí. „Stovky z nich už posledné dva týždne píšu, že by chceli pretestovať svoju obec. Reálny zmysel to má iba vtedy, ak je to opakované testovanie a je tam aj podmienka, že bez testu sa nemôže vychádzať von. Treba sa zomknúť. Ak by to malo byť tak, že sa v jednej dedine otestujú a vo zvyšných to nechajú na prírodu, tak to nebude fungovať,“ myslí si Matovič.Podľa jeho slov chce vláda prijať opatrenia na zabezpečenie dostatku antigénových testov. „Áno testy nie sú, ale v pondelok (11. 1.) urobíme zásadný krok, aby sme zmenili zodpovedného ministra, od ktorého budeme chcieť, aby testy nakupoval. Aby tu nebola situácia, že sa ľudia budú chcieť testovať, ale nebudú k dispozícii testy,“ dodal Matovič.