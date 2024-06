Kto má najväčšiu šancu získať titul európskeho futbalového šampióna? Slováci sú tretí od konca, vyrátal počítač

Jediným nováčikom sú Gruzínci

8.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti majú minimálnu šancu vyhrať titul majstrov Európy na nadchádzajúcom šampionáte v Nemecku.Superpočítač štatistickej spoločnosti Opta Analyst šance zverencov Francesca Calzonu odhadol iba na 3 desatiny percenta a tým ich zaradil na 22. miesto spomedzi 24 účastníkov ME 2024.Menšiu šancu na celkový triumf ako Slováci majú iba Albánci (0,2%) a Gruzínci (0,1%). Futbalisti Gruzínska sú zároveň jediný nováčik Eura.Podľa superpočítača sa majstrom Európy v 17. edícii tohto podujatia premiérovo stanú Angličania. Computer im nasimuloval šancu 19,9% na celkový triumf, až 70% na postup do štvrťfinále a 31,1% na postup do finále.Druhú najväčšiu šancu na titul majú Francúzi (19,1%) a tretiu domáci Nemci (12,4%).V poradí favoritov nasledujú Španieli (9,6%), Portugalčania (9,2%) a Holanďania (5,1%) a až za nimi na siedmej priečke figurujú úradujúci majstri Európy Taliani so šancou 5 percent na úspešnú obhajobu.Boli to práve zverenci trénera Garetha Southgatea, ktorí na predchádzajúcich ME v roku 2021 podľahli v londýnskom finále Talianom 2:3 na strely zo značky pokutového kopu. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas medzi Anglickom a Talianskom skončil nerozhodne 1:1.