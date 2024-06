Iga Swiateková dosiahla na Roland Garros víťazný hetrik, Poľka jasne ovládla finále ženskej dvojhry

Jednoznačný priebeh zápasu

Swiateková už takmer vypadla

Paoliniová sa prekonala

8.6.2024 (SITA.sk) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa po štvrtý raz v kariére stala víťazkou dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji roka Roland Garros v Paríži.Najvyššie nasadená Swiateková vo finále prevalcovala Talianku Jasmine Paoliniovú za 70 minút 6:2, 6:1.Dvadsaťtriročná Poľka dovŕšila víťazný hetrik na parížskej antuke, čo sa predtým naposledy podarilo Belgičanke Justine Heninovej v rokoch 2005 - 2007. Prvý titul pri Seine získala Swiateková ešte v roku 2020.Po vlažnejšom úvode s brejkmi na oboch stranách Swiateková za stavu 1:2 zapla na vyššie obrátky a sériou desiatich gemov za sebou získala prvý set 6:2 a v druhom sete vedenie 5:0.Potom Paoliniová kozmeticky upravila na 1:5, ale pri následnom podaní Swiatekovej poslala pri mečbale súperky return za základnú čiaru.Neohrozená svetová jednotka Swiateková má v zbierke už päť grandslamových titulov a celkovo 22 prvenstiev na hlavnej ženskej profesionálnej úrovni.Energická Poľka bola tento rok v Paríži blízko skorej rozlúčky, keď v 2. kole odvracala mečbal proti Japonke Naomi Osakovej . Nakoniec však predviedla skvelý obrat z 2:5 na 7:5 v treťom sete a odvtedy na ceste k titulu prepustila súperkám iba 17 hier a žiadny set.Rusku Anastasiu Potapovovú v osemfinále potopila dvoma "kanármi" 6:0, 6:0 a svetovú trojku Američanku Coco Gauffovú v semifinále zdolala presvedčivo 6:2, 6:4.Dominantná Poľka natiahla sériu víťazných zápasov na Roland Garros na 21 a celkovo má na tomto turnaji bilanciu 35 víťazstiev a 2 prehry."Zároveň sa Swiateková stala iba piatou hráčkou v tzv. open ére tenisu s minimálne 20 víťazstvami za sebou v Paríži. Na prvom mieste je Evertová s 29 víťazných zápasmi bez prehry z rokov 1974 - 1981. Dvadsaťpäť ich mala svojho času Monica Selešová, 24 Justine Heninová a 20 Steffi Grafová," informoval štatistický web OptaAce.Čo sa týka Paoliniovej, dvanásta nasadená hráčka nebola až do tohto roku na grandslamovom turnaji ďalej ako v 2. kole. Na začiatku tejto sezóny postúpila v Melbourne na Australian Open do osemfinále.Na parížskej antuke hrala zverenkyňa Renza Furlana po piaty raz, druhé kolo tam uhrala trikrát.V aktuálnej edícii však vyradila bývalú šampiónku US Open Kanaďanku Biancu Andreescovú, víťazku Wimbledonu spred dvoch rokov Kazašku Jelenu Rybakinovú aj dve mladé talentované Rusky - Jelinu Avanesianovú a Mirru Andrejevovú.Dvadsaťosemročná Paoliniová bola prvá talianska finalistka RG od roku 2012, keď sa do rozhodujúceho súboja o titul prebojovala Sara Erraniová . Dosiaľ jediná talianska šampiónka v Paríži je Francesca Schiavoneová , ktorá zdvihla nad hlavu víťazný pohár v roku 2010.