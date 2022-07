Kto nahradí Johnsona na poste premiéra? Konzervatívna strana má dvoch kandidátov

aktualizované 20.júla, 18:06



Víťaz bude vyhlásený začiatkom septembra

Johnson čelil sérii škandálov

Británia sa má podľa Johnsona držať Američanov

20.7.2022 (Webnoviny.sk) -Nástupcom Borisa Johnsona vo funkcii premiéra Spojeného kráľovstva bude Rishi Sunak alebo Liz Trussová . V stredajšom hlasovaní o tom rozhodli členovia britskej Konzervatívnej strany Tá určila dvoch kandidátov, z ktorých vzíde budúci líder krajiny. Ministerka obchodu Penny Mordauntová skončila tretia a prišla tak o možnosť zasadnúť na uvoľnené kreslo po Johnsonovi.Bývalý minister financií Sunak i súčasná ministerka zahraničných vecí Trussová strávia najbližšie týždne v kampani súbojom o hlasy približne 180-tisíc členov Konzervatívnej strany po celej krajine.Tí budú hlasovať poštou alebo elektronicky. Víťaz bude vyhlásený 5. septembra a automaticky sa stane predsedom britskej vlády.Johnson zastával premiérsky post od júla 2019. Jeho vládu sprevádzala séria kontroverzií, medzi nimi napríklad aj policajné vyšetrovanie vládnych večierkov počas pandemických lockdownov, a on sám prežil hlasovanie o dôvere v jeho vlastnej strane.Najnovší masívny tlak v podobe vlny rezignácií desiatok členov vlády a Konzervatívnej strany, sa na Johnsona začiatkom mesiaca spustil po tom, čo vyšlo najavo, že vedel o obvineniach voči niekdajšiemu vysokopostavenému členovi strany, hoci to jeho úrad predtým popieral.Vo svojej záverečnej reči pred britským parlamentom Johnson v stredu podľa webu news.sky.com povedal: „Chcem využiť posledných pár sekúnd, pán predsedajúci, na to, aby som svojmu nástupcovi, nech už ním bude ktokoľvek, dal radu. Držte sa Američanov, ochraňujte Ukrajincov a všade obhajujte slobodu a demokraciu.“Johnson tiež odporúčal zníženie daní a dereguláciu všade tam, kde je to možné, s cieľom prilákať investície.„Mám rád ministerstvo financií, ale vedzte, že keby sme vždy počúvali ministerstvo financií, nepostavili by sme M25 (obchvat Londýna, pozn.) ani tunel pod Lamanšským prielivom. Sústreďte sa na cestu pred vami, ale vždy nezabudnite skontrolovať spätné zrkadlo,“ dodal Johnson.