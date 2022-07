Operačné stredisko bude priamym prijímateľom prostriedkov na obnovu a výstavbu staníc záchrannej zdravotnej služby

Spolupráca so Žilinskou univerzitou

Finálny počet vyplynie po zohľadnení parametrov

Minimálne 55 nových staníc

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR bude priamym prijímateľom prostriedkov z plánu obnovy na výstavbu a obnovu staníc ZZS.Pri príprave vhodných lokalít na stanice ZZS operačné stredisko spolupracuje so Žilinskou univerzitou . Vyplýva to z návrhu ministerstva zdravotníctva , ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.Operačné stredisko ZZS spoločne so Žilinskou univerzitou pripravilo analýzu optimálnej siete ZZS, ktorá bude podkladom na identifikáciu vhodných lokalít pre výstavbu alebo rekonštrukciu jednotlivých staníc.Operačné stredisko pripravuje zoznam vhodných lokalít aj nad rámec minimálneho počtu 55 staníc stanovených v míľniku operačného programu a zoradí ich podľa parametrov udržateľnosti. Prvým parametrom bude stabilita daného miesta, aby optimalizačný model nezmenil polohu stanice.Ďalším z parametrov bude vyťaženosť stanice, čiže priemerný čistý čas strávený vo výjazde za 24 hodín. Tretím je zastupiteľnosť stanice, teda podiel výjazdov posádky v jej spádovej oblasti. Finálny počet staníc vyplynie z ukončenej optimalizácie siete.„Investícia je v hodnote 32 miliónov eur bez DPH. Cieľom je vybudovať alebo obnoviť minimálne 55 staníc ZZS po celom území SR a poskytnúť tak zdravotníkom v ZZS moderné a profesionálne zázemie," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová Investícia podľa nej priamo súvisí s reformou a optimalizáciou siete ZZS.„Ukončenie výstavby je plánované v druhom kvartáli roka 2025," dodala.