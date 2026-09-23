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23. septembra 2026

Kto nahradí Tarabu? Pellegrini môže dočasne poveriť vedením ministerstva Fica


Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Valné zhromaždenie OSN

Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť. O novom ministrovi životného prostredia po



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taraba 23.9.2026 (SITA.sk) - Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť.


O novom ministrovi životného prostredia po Tomášovi Tarabovi zatiaľ nie je rozhodnuté. Prezident Peter Pellegrini v New Yorku uviedol, že premiér Robert Fico mu doposiaľ neoznámil meno kandidáta. Ak návrh nepríde v najbližších dňoch, prezident počíta s dočasným poverením premiéra vedením envirorezortu. Na poste ministra si Pellegrini predstavuje človeka, ktorý by pomohol situáciu upokojiť.

„Zatiaľ si myslím, že prebiehajú na pozadí rokovania a premiér mi neavizoval žiadne meno. V prípade, že do budúcich dní nepríde s návrhom na konkrétneho nástupcu, tak pravdepodobne po odvolaní pána ministra Tarabu poverím dočasne riadením rezortu životného prostredia samotného pána premiéra,“ povedal Pellegrini počas pracovnej návštevy USA, kde sa zúčastňuje na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Takýto postup by podľa prezidenta vytvoril priestor na ďalšie rokovania o definitívnom kandidátovi. „Tým vytvorím dostatočný časový priestor na to, aby sa rozhodol alebo našiel správnu osobu, ktorá by potom mohla byť po mojom súhlase vymenovaná za nového ministra,“ dodal Pellegrini.

Prezident už v auguste upozornil, že pri prípadnej výmene na poste ministra chce kandidáta, ktorý prinesie rezortu odbornú pridanú hodnotu a prispeje k upokojeniu politického sporu. Slovenská národná strana, ktorej rezort životného prostredia patrí, pretláča na post ministra Filipa Kuffu. Fico sa s Kuffom stretol v pondelok s tým, že sa majú stretnúť ešte raz po návrate prezidenta z USA.

Prezident dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia minulý týždeň. O jeho odvolaní chce rozhodnúť po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch.


Zdroj: SITA.sk - Kto nahradí Tarabu? Pellegrini môže dočasne poveriť vedením ministerstva Fica © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Valné zhromaždenie OSN
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