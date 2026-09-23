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Slováci stále túžia po jazdených autách z Nemecka, podvodníci to vedia
Tagy: Jazdené autá PR
Viac ako štyri z desiatich jazdených áut individuálne dovezených na Slovensko pochádzajú podľa deklarovaných údajov z Nemecka. Nemalá časť z nich však mohla byť v tejto krajine evidovaná ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Viac ako štyri z desiatich jazdených áut individuálne dovezených na Slovensko pochádzajú podľa deklarovaných údajov z Nemecka.
Nemalá časť z nich však mohla byť v tejto krajine evidovaná iba nakrátko alebo len formálne. Ani nemecký pôvod zároveň nie je zárukou pravdivého stavu najazdených kilometrov, bezchybnej histórie či kvalitnej starostlivosti o vozidlo.
Za prvých osem mesiacov tohto roka sa podľa oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR na Slovensko individuálne doviezlo 41 662 vozidiel, z toho 17 042 z Nemecka. Nemecké autá tak tvorili 41 % celkového dovozu, teda viac ako štyri z každých desiatich dovezených áut. Pre porovnanie – aj v Českej republike prevládajú autá importované z Nemecka, no tam tvoria približne 19 % z celkových čísiel. Vyzerá to tak, že mnohých Slovákov stále nemecký pôvod vozidla neodolateľne láka. Často si totiž pod ním predstavia starostlivého majiteľa, ktorý s autom jazdil zväčša na výlety či nákupy potravín, garážoval ho, pravidelne ho vozil do autorizovaného servisu a doprial mu najlepšiu starostlivosť bez ohľadu na náklady.
Podvodníci si túto dôveru uvedomujú a nezriedka ju zneužívajú. Časť z približne 17-tisíc áut označovaných ako pôvodom z Nemecka však v tejto krajine nikdy nemusela reálne jazdiť alebo tam mohla byť prihlásená iba veľmi krátko. Nečestní predajcovia uvádzajú falošný pôvod spravidla preto, aby vozidlo pôsobilo atraktívnejšie, predalo sa rýchlejšie či za lepšiu cenu. Renomé Nemecka ako automobilovej krajiny tak vytvorilo priestor pre organizované podvody s vozidlami, ktoré sa zďaleka neodohrávajú iba v pohraničných oblastiach.
Svedčí o tom trebárs aj prípad desaťčlennej skupiny, ktorú tento rok v júli zadržala polícia v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Vyšetrovatelia s jej činnosťou zatiaľ spojili 37 vozidiel, vrátane nákladných áut, v celkovej hodnote približne 1,3 milióna eur. Automobily boli ukradnuté vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Maďarsku a ďalších krajinách. Gang "autičkárov" ich následne pomocou sfalšovaných dokladov legalizoval v Nemecku a vo východnej Európe predával ako vozidlá s nemeckým pôvodom. Hotovosť a luxusné autá nájdené v 16 prehľadaných nehnuteľnostiach naznačujú, že doteraz odhalené prípady môžu byť iba špičkou ľadovca.
Aj pri kúpe auta priamo v Nemecku treba počítať s tým, že dôveryhodne pôsobiaci súkromný predajca môže byť v skutočnosti priekupníkom alebo automechanikom, ktorý vozidlá upravuje na ďalší predaj. Pred dvoma mesiacmi napríklad v spolkovej krajine Sársko odsúdili štvoricu páchateľov, ktorí na drahších autách stáčali tachometre o desiatky percent skutočne najazdených kilometrov. Vyšetrovateľom sa podarilo dokázať ich konanie približne v 70 prípadoch, pričom kupujúcim spôsobili škodu vo výške státisícov eur.
"Silný záujem o jazdené autá z Nemecka je do určitej miery pochopiteľný, nie je však úplne racionálny. Nemecký majiteľ nemá automaticky kompletnejšiu servisnú knižku ako ktokoľvek z inej krajiny a aj v Nemecku, rovnako ako všade, pôsobia podvodníci. Navyše existuje množstvo tuzemských podvodníkov, ktorí dôveru slovenských vodičov v nemecký pôvod auta zneužívajú. Pri vozidlách z dovozu je vo všeobecnosti vyššie riziko rôznych problémov. Podľa odhadov môžu mať stočený tachometer až dve tretiny z nich," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.
Skryté vady, zatajenú haváriu alebo skutočný počet najazdených kilometrov často odhalí až profesionálna diagnostika či oko skúseného automechanika. Bežný kupujúci spravidla nemá vybavenie napríklad na kontrolu emisných systémov a nemusí mu napadnúť ani preverovať, či sú nepôvodné diely vozidla homologizované. Autocentrá AAA AUTO archivujú protokoly z prehliadok jazdených vozidiel pre prípad, že im bude rovnaký kus ponúknutý opakovane. Ak medzi jednotlivými kontrolami uplynulo desať rokov, no automobil má na tachometri o 20-tisíc kilometrov menej, výkupný technik už v ďalšom preverovaní ani nepokračuje. O rozsahu rizikových ponúk svedčí aj to, že AAA AUTO pri výkupe odmieta až 65 percent ponúkaných vozidiel.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci stále túžia po jazdených autách z Nemecka, podvodníci to vedia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemalá časť z nich však mohla byť v tejto krajine evidovaná iba nakrátko alebo len formálne. Ani nemecký pôvod zároveň nie je zárukou pravdivého stavu najazdených kilometrov, bezchybnej histórie či kvalitnej starostlivosti o vozidlo.
Za prvých osem mesiacov tohto roka sa podľa oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR na Slovensko individuálne doviezlo 41 662 vozidiel, z toho 17 042 z Nemecka. Nemecké autá tak tvorili 41 % celkového dovozu, teda viac ako štyri z každých desiatich dovezených áut. Pre porovnanie – aj v Českej republike prevládajú autá importované z Nemecka, no tam tvoria približne 19 % z celkových čísiel. Vyzerá to tak, že mnohých Slovákov stále nemecký pôvod vozidla neodolateľne láka. Často si totiž pod ním predstavia starostlivého majiteľa, ktorý s autom jazdil zväčša na výlety či nákupy potravín, garážoval ho, pravidelne ho vozil do autorizovaného servisu a doprial mu najlepšiu starostlivosť bez ohľadu na náklady.
Podvodníci si túto dôveru uvedomujú a nezriedka ju zneužívajú. Časť z približne 17-tisíc áut označovaných ako pôvodom z Nemecka však v tejto krajine nikdy nemusela reálne jazdiť alebo tam mohla byť prihlásená iba veľmi krátko. Nečestní predajcovia uvádzajú falošný pôvod spravidla preto, aby vozidlo pôsobilo atraktívnejšie, predalo sa rýchlejšie či za lepšiu cenu. Renomé Nemecka ako automobilovej krajiny tak vytvorilo priestor pre organizované podvody s vozidlami, ktoré sa zďaleka neodohrávajú iba v pohraničných oblastiach.
Svedčí o tom trebárs aj prípad desaťčlennej skupiny, ktorú tento rok v júli zadržala polícia v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Vyšetrovatelia s jej činnosťou zatiaľ spojili 37 vozidiel, vrátane nákladných áut, v celkovej hodnote približne 1,3 milióna eur. Automobily boli ukradnuté vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Maďarsku a ďalších krajinách. Gang "autičkárov" ich následne pomocou sfalšovaných dokladov legalizoval v Nemecku a vo východnej Európe predával ako vozidlá s nemeckým pôvodom. Hotovosť a luxusné autá nájdené v 16 prehľadaných nehnuteľnostiach naznačujú, že doteraz odhalené prípady môžu byť iba špičkou ľadovca.
Aj pri kúpe auta priamo v Nemecku treba počítať s tým, že dôveryhodne pôsobiaci súkromný predajca môže byť v skutočnosti priekupníkom alebo automechanikom, ktorý vozidlá upravuje na ďalší predaj. Pred dvoma mesiacmi napríklad v spolkovej krajine Sársko odsúdili štvoricu páchateľov, ktorí na drahších autách stáčali tachometre o desiatky percent skutočne najazdených kilometrov. Vyšetrovateľom sa podarilo dokázať ich konanie približne v 70 prípadoch, pričom kupujúcim spôsobili škodu vo výške státisícov eur.
"Silný záujem o jazdené autá z Nemecka je do určitej miery pochopiteľný, nie je však úplne racionálny. Nemecký majiteľ nemá automaticky kompletnejšiu servisnú knižku ako ktokoľvek z inej krajiny a aj v Nemecku, rovnako ako všade, pôsobia podvodníci. Navyše existuje množstvo tuzemských podvodníkov, ktorí dôveru slovenských vodičov v nemecký pôvod auta zneužívajú. Pri vozidlách z dovozu je vo všeobecnosti vyššie riziko rôznych problémov. Podľa odhadov môžu mať stočený tachometer až dve tretiny z nich," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.
Skryté vady, zatajenú haváriu alebo skutočný počet najazdených kilometrov často odhalí až profesionálna diagnostika či oko skúseného automechanika. Bežný kupujúci spravidla nemá vybavenie napríklad na kontrolu emisných systémov a nemusí mu napadnúť ani preverovať, či sú nepôvodné diely vozidla homologizované. Autocentrá AAA AUTO archivujú protokoly z prehliadok jazdených vozidiel pre prípad, že im bude rovnaký kus ponúknutý opakovane. Ak medzi jednotlivými kontrolami uplynulo desať rokov, no automobil má na tachometri o 20-tisíc kilometrov menej, výkupný technik už v ďalšom preverovaní ani nepokračuje. O rozsahu rizikových ponúk svedčí aj to, že AAA AUTO pri výkupe odmieta až 65 percent ponúkaných vozidiel.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci stále túžia po jazdených autách z Nemecka, podvodníci to vedia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Jazdené autá PR
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