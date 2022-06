Kto nahradí Tarkoviča na lavičke? Šéf SFZ Kováčik potvrdil, že pôjde o zahraničného trénera

Do trénera by investovali viac peňazí

Nová zmluva bola do istej miery chyba

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nástupcom odvolaného kouča slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča bude odborník zo zahraničia. Potvrdil to prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik, no bližšie nekonkretizoval, z ktorej krajiny pochádza budúci tréner národného mužstva.„Česko je zahraničie. Aj Taliansko, Holandsko, Francúzsko. Žiadne meno nepoviem, nebolo by to korektné,“ povedal podľa oficiálneho webu SFZ.Kováčik nedal žiadny termín, kedy by mohlo byť známe meno nového kormidelníka slovenskej reprezentácie, no chcel by to uzatvoriť čím skôr. Zároveň priznal, že zväz je ochotný investovať do hlavného trénera viac financií ako v minulosti. „Určite áno,“ dodal Kováčik.SFZ koncom vlaňajška umožnil Tarkovičovi pokračovať na reprezentačnej lavičke, no keďže mužstvo nenadviazalo na herný progres z jesene, po júnovej domácej prehre s Kazachstanom (0:1) v Lige národov prišlo odvolanie 49-ročného rodáka z Prešova.„Neľutujem angažovanie Štefana Tarkoviča po prvý raz, no môžem priznať, že nová zmluva, ktorú sme mu ponúkli v decembri, bola do istej miery chyba,“ skonštatoval Kováčik.