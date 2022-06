Sagan po 5. etape na Okolo Švajčiarska zamieril rovno do auta, podľa jeho manažéra sa na trati necítil dobre

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil vo štvrtkovej 5. etape na pretekoch Okolo Švajčiarska až 82. miesto so stratou 27:19 min na jej víťaza - Rusa Alexandra Vlasova z tímu Bora-Hansgrohe . Ten vedie i v priebežnom poradí podujatia, Sagan naňho zo 105. priečky stráca 57:34 min.Tridsaťdvaročný Žilinčan v službách francúzskeho zoskupenia TotalEnergies okamžite po dojazde do cieľa 190-kilometrovej etapy nasadol do tímového auta a zamieril smerom k hotelu. Saganov mediálny manažér Gabriele Uboldi povedal RTVS, že 3-násobný majster sveta sa vo štvrtok „necítil na trati veľmi dobre“.Pre pozitívne prípady na ochorenie COVID-19 do štvrtkovej etapy nezasiahlo 16 pretekárov vrátane kompletného tímu Jumbo-Visma , ktorý sa rozhodol odstúpiť z pretekov.