Kto nepracuje, nech neje, vyhlásil Fico a pustil sa aj do Bugára a strany Most-Híd

Skrátené legislatívne konanie

Otázna forma prídavku na dieťa

Neúčasť na predvolebných diskusiách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 - Najväčším sklamaním pri hlasovaní v Národnej rade SR (NR SR) je permanentné zradcovstvo Bélu Bugára a jeho strany Most-Híd. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.Parlament v utorok schválil návrh vlády, aby sa poslanci návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní. Zavedenie trinástych dôchodkov tak plénum prerokuje v zrýchlenom režime na aktuálnej schôdzi.V štandardnom režime sa poslanci návrhmi zákonov zaoberajú na dvoch parlamentných schôdzach. Poslanci pléna za stranu Most-Híd sa na mimoriadnej 58. schôdzi od jej začiatku nezúčastňujú.Za skrátené konanie k trinástym dôchodkom hlasovalo 76 poslancov, deväť poslancov sa zdržalo. Okrem poslancov za Smer-SD, Slovenskú národnú stranu a Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko sa na hlasovaní zúčastnili aj poslanci za hnutie Sme rodina, ktorí sa zdržali hlasovania, Eduard Adamčík z Mostu-Híd a niekoľkí nezaradení poslanci. Fico na tlačovke potvrdil, že v tejto veci nerokoval ani s hnutím Sme rodina, ani s Eduardom Adamčíkom.O tom, či sa prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 24,95 eura na 50 eur, sa podľa Fica ešte diskutuje. "Diskutujeme o tom, či nevieme nájsť iné vyjadrenie, poďme sa baviť o nejakej úľave na dani," povedal na utorkovej tlačovej besede.Podľa Fica sa niektorým poslancom nepáči, aby vyššie prídavky dostali rómske deti. Ak by sa namiesto zvýšenia prídavku na dieťa podľa neho pristúpilo k vyššej úľave na dani, prínos by z toho podľa Fica mali rodičia, ktorí pracujú. O nahradení zvýšenia prídavku daňovým bonusom na dieťa chce hovoriť s premiérom Petrom Pellegrinim. "Chceme to mať vykonzultované s ministerstvom financií a ministerstvom práce," povedal."Kto nepracuje, nech neje," zdôraznil Fico. Upozornil na to, že na Slovensku je 5-percentná miera nezamestnanosti. "Kto si chce prácu nájsť, ten si ju nájde," dodal predseda Smeru.Podľa vládneho návrhu novely zákona o prídavku na dieťa sa mesačný prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýši z 24,95 eura na 50 eur. Zvýšenie prídavkov na deti by si v budúcom roku vyžiadalo 300 miliónov eur, v roku 2022 to má byť 333 miliónov eur a v roku 2023 už 341 miliónov eur.Predseda Smeru-SD sa vyjadril aj k neúčasti predstaviteľov strany v nedeľnej diskusnej relácii RTVS a v pondelkovej diskusnej relácii, ktorú spoluorganizovali Hospodárske noviny a Rádio Expres.Na diskusiách sa mal zúčastniť volebný líder strany Peter Pellegrini. Ten je však od nedele hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici. Nahradiť ho mal práve Fico.„V nedeľu som bol dosť ďaleko od Bratislavy. Vôbec nikto od nás nerátal, že by som mal ísť do relácie. Nebol plán, aby som sa ja zúčastnil na diskusiách, ani v nedeľu, ani v pondelok, tak mňa do toho neťahajte. So mnou to nemá nič spoločné,“ povedal Fico.