Skrátené legislatívne konanie je v rozpore so zákonom, reaguje opozícia na hlasovanie poslancov

Rokovanie v zrýchlenom režime

Dvojaký meter podľa Remišovej

Za návrh hlasoval aj Adamčík z Most-Híd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament schválil skrátené legislatívne konanie v rozpore so zákonom. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal Miroslav Beblavý z koalície Progresívne Slovensko Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu). Potvrdil, že nezaradení poslanci za mimoparlamentné PS/Spolu budú pokračovať v obštrukcii, teda nebudú sa prezentovať pri hlasovaniach ani vystupovať v rozprave.Parlament v utorok schválil návrh vlády, aby sa poslanci návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní.Zavedenie trinástych dôchodkov tak plénum prerokuje v zrýchlenom režime už na aktuálnej schôdzi. V štandardnom režime sa poslanci návrhmi zákonov zaoberajú na dvoch parlamentných schôdzach.„Pred desiatimi dňami sme upozornili na to, že táto schôdza je nezákonná a vyzvali sme všetkých poslancov pléna, aby neasistovali tejto politickej svadbe Fica, Danka a Kotlebu. Blokovali sme niekoľko dní parlament, aby sme tomu zabránili. Poslanci však dnes schválili skrátené legislatívne konanie v rozpore so zákonom,“ priblížil Beblavý.Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sa vyjadrila ku schválenému skrátenému legislatívnemu konaniu v prípade zavedenia trinástych dôchodkov.„Toto hlasovanie svedčí o tom, že tu vládne dvojaký meter pre dodržiavanie zákonov. Chceme, aby zákony dodržiavali občania, no samotní politici ich nedodržiavajú. Rokovať o skrátenom legislatívnom konaní je možné iba v prípade, že Slovensku hrozia hospodárske škody, vojna, či sú ohrozené ľudské práva. Nič z toho však v súčasnosti Slovensku nehrozí,“ priblížila Remišová.Za skrátené konanie k trinástym dôchodkom hlasovalo 76 poslancov, deväť poslancov sa zdržalo. Okrem poslancov za Smer-sociálnu demokraciu, Slovenskú národnú stranu a Kotlebovcov-Ľudovej strany Naše Slovensko sa na hlasovaní zúčastnili aj poslanci za hnutie Sme rodina, ktorí sa zdržali hlasovania, Eduard Adamčík z Mostu-Híd a niekoľkí nezaradení poslanci. Beblavý vyjadril veľké poľutovanie nad tým, že aj Kollár a jeho hnutie sa zúčastnili na tejto „svadbe“.„Ukázalo sa, na koho je a na koho nie je spoľah. Ak má budúca vláda zmeniť Slovensko, musí byť pevná a pán Kollár a jeho poslanci ukázali, že pevní nie sú,“ myslí si Beblavý. Kollár sa podľa jeho slov diskvalifikoval v očiach voličov a tí mu po voľbách vystavia vysvedčenie.Za schválenie skráteného legislatívneho konania hlasoval aj poslanec za Most-Híd Eduard Adamčík. Podľa Beblavého je to otázka na predsedu strany Bélu Bugára, prečo si neustrážil svoj poslanecký klub. „Líder buď zabezpečí, aby jeho poslanci držali ‚lajnu', alebo sa nemôže tváriť, že ju drží on,“ vyhlásil Beblavý. Poslanci Mostu-Híd sa na schôdzi od jej začiatku nezúčastňujú.