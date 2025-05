Kto nesie zodpovednosť za podvod v Petržalke? Hrčka kritizuje video poslancov TB a PS, hovorí o manipulácii

Hrčka: Príbeh nezodpovedá realite

Kontrola bola podľa Hrčku navrhnutá už v pôvodnom pláne

Hrčka: Pravdu ukazuje záznam aj oficiálne dokumenty

22.5.2025 (SITA.sk) - Odstupujúci starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka sa ohradil voči tvrdeniam námestníčky primátora Tatiany Kratochvílovej a poslancov koalície Team Bratislava PS (TB/PS). Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková , účelovo zostrihané video o pláne kontroly hlavnej kontrolórky, ktorý sa na petržalskom zastupiteľstve schvaľoval ešte v júni 2023, šíria miestni a mestskí poslanci TB/PS Adam Sarlós, Lenka Milincká, Zdenko Pek a Pavol Peceň.„Zdieľa ho aj starosta Matej Vagač , primátorov námestník Jakub Mrva či poslankyňa národnej rady Dana Kleinert ," uvádza Halašková. “Poslanci TB/PS však už pred dvomi rokmi navrhli kontrolu vyplácaných miezd a ak by táto kontrola skutočne prebehla, dnes by v rozpočte Petržalky 2,7 mil. eur nemuselo chýbať. Ak teda niektorí poslanci spoluzodpovednosť majú, tak naši poslanci to určite nie sú,” píše sa v statuse k videu Teamu Bratislava pre Petržalku na sociálnej sieti.Podľa Hrčku v účelovo zostrihanom a dezinterpretovanom videu následne odznievajú slová o tom, ako petržalskí poslanci z koalície TB/PS mali celú situáciu s odhaleným miliónovým podvodom na úseku miezd materských škôl zo strany rádového referenta Reného H. na Miestnom úrade Petržalka predvídať už v júni 2023, no Jánom Hrčkom, jeho poslancami či kontrolórkou im to nemalo byť umožnené.„Tento vykonštruovaný príbeh časti najväčšieho petržalského poslaneckého klubu však nesedí s realitou a udalosťami zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 27. júna 2023," upozorňuje starosta. Ako dodal, námestníčka primátora Tatiana Kratochvilová prečítala na mimoriadnom zasadnutí petržalského zastupiteľstva vyhlásenie, podľa ktorého pochybil jedine starosta Hrčka a jeho úrad.“Keď sa ma pán poslanec Jozef Vydra (SASKA PRE Petržalku) na danom zastupiteľstve spred dvoch rokov pýtal, čo hovorím na návrh poslancov TB/PS doplniť nami z úradu a pani kontrolórkou navrhovaný plán kontroly, explicitne a doslovne som pred celým zastupiteľstvom na záznam povedal: Ja som za to, nech sa to skontroluje. Ja sa nebojím. Nemám čo skrývať. Som s tým OK,” upozornil Hrčka.“Pôvodný návrh pani kontrolórky, ktorý sme za úrad v jej mene pred dvomi rokmi predkladali na schválenie poslancom, znel hneď v bode číslo jedna nasledovne: Kontrola realizácie platieb za materské školy,” uviedol starosta s tým, že túto kontrolu poslanec TB/PS Juraj Valocsay doplnil o toľko ďalších a omnoho menej podstatných kontrol, že tým zahltili kapacity hlavnej kontrolórky Petržalky Diany Chovancovej a jej útvaru, na čo ich sama aj s ďalšími poslancami opozičného klubu upozornila.“Práve to bol dôvod, prečo sme sa s kolegami z klubu hlasovania o doplnení pôvodného plánu kontrol pred dvomi rokmi zdržali. Väčšina poslancov PS/TB si ho však schválila v rozšírenej verzii. To spôsobilo, že prioritnú kontrolu realizácie platieb za materské školy, ktorá by prípadne mohla odhaliť aj obrovský podvod na úseku vyplácania miezd pre zamestnancov našich škôlok, nestihla v požadovanom rozsahu pani Chovancová so svojím tímom uskutočniť,” vysvetlila zástupkyňa starostu Iveta Jančoková Za pravdu vedeniu miestneho úradu podľa Hrčku dáva samotný nezostrihaný záznam spomínaného zastupiteľstva, ktorý je verejne dostupný v oficiálnom archíve mestskej časti, a to v čase od 6:20 minúty. Rovnako túto skutočnosť potvrdzujú aj oficiálne dokumenty, ktoré miestny úrad pod vedením Hrčku zverejnil pred takmer dvomi rokmi na webe mestskej časti spolu s ďalšími materiálmi.Hrčka považuje za video poslancov TB/PS za klamstvo a ohýbanie reality. “Nerozumiem, ako takéto obludné ohýbanie reality môžu na svojich oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach šíriť aj druhý námestník primátora Jakub Mrva a ďalší komunálni politici, alebo dokonca starosta inej mestskej časti či poslankyňa národnej rady z ich tímu, napríklad Pavol Škápik, Petra Hudáková, Vladimír Webber, Martin Vlačiky, Dana Kleinert, Juraj Mikulášek, Martin Vician, Martin Kuklovský či Matej Vagač,” dodal starosta.